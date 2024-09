Luan Santana roqueiro e Ana Castela emocionada: Sertanejos do Rock in Rio ensaiam em Heliópolis

O cantor conta já ter uma relação com o rock e o Rock in Rio: foi uma vez ao evento para assistir ao show de Elton John. O britânico esteve duas vezes no festival, em 2011 e 2015. “A primeira versão da Meteoro, se você ouviu, você já fala que é um pop rock sertanejo. Esse arranjo [do Pra Sempre Sertanejo] acentuou mais esse ‘lance’ do rock. Mas eu sempre gostei de ouvir rock”, afirma, também em uma coletiva no Instituto.

Da mesma maneira, a apresentação significa uma novidade para a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. O grupo, que chegou a tocar com os Racionais MCs no The Town, quer continuar em grandes festivais para “quebrar paradigmas”, conta o maestro Edilson Ventureli ao Estadão.