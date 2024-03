Madonna repreende fã por não dançar em seu show e percebe que é um cadeirante; veja o vídeo

Itaú/Madonna Foto: Divulgação/Itaú

Durante um show que realizava em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cantora Madonna criticou um fã que estava sentado durante a apresentação, sem perceber que se tratava de um cadeirante. “O que está fazendo sentado aí”, diz ela. A cantora imediatamente se desculpou ao perceber a situação. O show fazia parte da Celebration Tour, e pode chegar até o Brasil em 2024.

“O que você está fazendo sentado aí”, repete ela pela segunda vez. Madonna então repara no fã, e se desculpa com bom humor: “Ok, politicamente incorreto. Me desculpe por isso, estou feliz que está aqui. Meu Deus”, finaliza.

O momento viralizou nas redes sociais, com mais de um milhão de visualizações no TikTok e com tweets de mais de 10 milhões de visualizações. Internautas criticam a atitude da cantora: “Seria uma ofensa se ele só estivesse sentado?”, pergunta um. Outro comentário admitiu que “foi bom ver Madonna sendo rápida em reconhecer e se desculpar por um erro não intencional”.