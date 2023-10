Madonna volta aos palcos pela 1.ª vez após internação em UTI com ‘The Celebration Tour’

Madonna retorna aos palcos neste sábado, 14, com um show na O2 Arena, em Londres, no Reino Unido. A expectativa é alta pois se trata da primeira apresentação da turnê Celebration, marcada para ter início em 15 de julho, mas adiada devido a uma infecção bacteriana que a deixou por algumas semanas internada na UTI de um hospital.

A cantora Madonna Foto: Evan Agostini/Invision/AP

“Que dia auspicioso! Noite de abertura da The Celebration Tour e o aniversário da minha bela e corajosa filha Lola. Muitos anos depois e nada mudou! Obrigada por me escolher para ser a sua mãe, você me salvou!”, escreveu a cantora em seu Instagram, comemorando também o aniversário de sua filha, Lourdes Leon.

Madonna: The Celebration Tour comemora as quatro décadas de carreira da artista, com marco no disco Madonna, de 1983, que emplacou sucessos como Like a Virgin, Papa Don’t Preach, Like a Prayer, Material Girl, Holiday, Express Yourself e La Isla Bonita.