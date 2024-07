Marcos Valle: ‘Se eu passei pelos 80 anos, os 81 estão tudo certo. Vamos em frente’

Ao melhor estilo do jazz - ou do rap, como prefere Valle - o encontro deve rolar solto, com muito improviso. Ele, aos 80 anos - 81, em setembro. Por exemplo, com Emicida, Valle cantará e tocará duas parcerias: Cinzento, faixa-título do álbum lançado por ele em 2020, e Pequenas Alegrias da Vida Adulta, presente no álbum AmarElo, lançado pelo rapper no ano anterior. Já com Rashid, outro rapper paulistano, a aproximação ainda é recente. Valle entrará flow dele.

Com Céu, com quem se apresentou no Festival Coala em 2023, deve cantar Não Tem Nada Não, de 1973, faixa do cultuado disco Previsão do Tempo. Os dois têm parcerias recentes. Uma delas é Reescreve, que saiu em Novela, álbum que a cantora lançou há pouco. A outra ainda é inédita e sairá em Túnel Acústico. Moreno Veloso também está em Cinzento e no Túnel.