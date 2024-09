De surpresa, MC Daniel canta com Ne-Yo em show do Rock In Rio 2024

MC Daniel subiu ao palco do show do cantor Ne-Yo durante o Rock In Rio 2024 neste domingo, 22. Ele cantou a música Vamo de Pagodin, mostrou uma camisa com a inscrição “Parem as queimadas” e depois deixou a apresentação.

MC Daniel e Ne-Yo no Palco Mundo do Rock In Rio 2024 Foto: Reprodução de 'Rock In Rio 2024' / Multishow

PUBLICIDADE “Não sou só um cantor, sou compositor. Escrevo para mim, para outras pessoas. Estou no Brasil há alguns dias, e encontrei alguns artistas. Quero trazer alguém com quem eu tenho trabalhado e vocês vão conferir o resultado em breve. Mostrem seu amor pelo MC Daniel!”, introduziu Ne-Yo. A aparição foi feita de forma surpresa. O brasileiro já havia cantado no festival ao lado de MC Soffia e Rebecca celebrando o funk brasileiro. Veja fotos do show de Ne-Yo abaixo:

Show de Ne-Yo no Palco Mundo , Rock in Rio 2024, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos

Show de Ne-Yo no Palco Mundo , Rock in Rio 2024, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos

Show de Ne-Yo no Palco Mundo , Rock in Rio 2024, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos

Show de Ne-Yo no Palco Mundo , Rock in Rio 2024, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos