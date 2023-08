Morre Anamaria de Carvalho, a Mulher de Branco de Ipanema que inspirou clássico da bossa nova

Morreu na noite desta quinta-feira, 3 de agosto, a ex-cantora Anamaria de Carvalho, aos 75 anos. Figura marcante durante a bossa nova, tanto pela beleza quanto pela voz, Anamaria foi musa inspiradora do compositor Marcos Valle na canção Os Grilos (Crickets Sing For Anamaria), gravado por diversos artistas tanto no Brasil quanto no exterior. Anamaria também foi vocalista do conjunto do músico Sérgio Mendes e gravou com o pianista Walter Wanderley.

Os últimos registros fonográficos de Anamaria ocorreram em 1974, na Argentina, mas nunca foram lançados oficialmente.

Ao longo da vida, e já afastada da carreira, Anamaria virou uma espécie de lenda urbana no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Costumava passear de branco pelas ruas, com uma flor no cabelo. Fazia performances, falava sozinha. Por isso, ganhou o apelido de Mulher de Branco de Ipanema. Pelos amigos, era chamada de “Aninha”. Ao contrário do que muitos pensavam, ela não era uma moradora de rua.

Anamaria de Carvalho, a Mulher de Branco de Ipanema Foto: Reprodução/Instagram @chicocaninde

Em 2011, Anamaria foi tema de um documentário dirigido pelo jornalista Chico Canindé que contou sua trajetória por meio de depoimentos dela própria e de pessoas que a conheceram e conviveram com ela.

Anamaria, apesar de sua condição de saúde - e ninguém nunca soube ao certo o que a fez abandonar a carreira - , era uma mulher muito culta. Falava vários idiomas e costumava conversar sobre diversos assuntos com quem a abordava.

No documentário, ao ser questionada por que se vestia de branco, ela respondeu. “Eu gosto do astral do branco. Eu acho que o branco tem um mistério”.

Em postagem nas redes sociais, Marcos Valle contou que foi casado com Anamaria por quatro anos. “Eu tinha 21 e ela 19. Ela era uma mulher/menina de personalidade forte, alegre, muito justa e amorosa. Fomos felizes durante esse tempo, tanto no Brasil, quanto viajando pelo mundo”, escreveu.

“Ainda muito jovem, a vida a levou para outros caminhos. Mas, durante todo esse tempo, o seu irmão, meu querido amigo, mais conhecido com Meu Bom, sempre estivemos em contato, ajudando-a no que fosse preciso”, continuou Valle.