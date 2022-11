Morre o músico Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, aos 72 anos

Publicidade

Morreu nesta sexta-feira, 4, o músico e arquiteto Paulo Jobim, aos 72 anos, após luta contra um câncer. Compositor, violonista e arranjador era filho do maestro Tom Jobim (1927-1994), e deixa dois filhos, o pianista Daniel Jobim, e a produtora de cinema, Dora Jobim.

Com a veia musical de família, Paulo Hermanny Jobim participou de trabalhos de nomes como Milton Nascimento, seu pai, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Sarah Vaughan, Astrud Gilberto e Lisa Ono. E ainda se empenhou em manter viva a obra do pai, era presidente do Instituto Antonio Carlos Jobim, que foi fundado em 2001.

Paulo Jobim filho de Tom Jobim canta, durante inauguração do Centro de Cultura Tom Jobim, no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro









Ao lado de Daniel Jobim (piano e voz), Jaques Morelenbaum (violoncelo) e Paula Morelenbaum (voz), fundou o Quarteto Jobim Morelenbaum. Com ele lançou o álbum Quarteto Jobim Morelenbaum e o divulgou pelo Brasil e também em outros países.

Entre os trabalhos para preservar a memória de seu pai, em 2000 e 2001, foi coordenador geral, arranjador e diretor musical do Cancioneiro Jobim - biografia e transcrição da obra completa do maestro Antonio Carlos Jobim (cerca de 220 músicas).

