Morre Rita de Cássia, compositora de ‘Meu Vaqueiro, Meu Peão’ e ‘Saga de Um Vaqueiro’

Faleceu, nesta terça-feira, 3, a cantora e compositora Rita de Cássia, aos 50 anos. Segundo a produtora que assessorava a carreira da artista, ela estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Fortaleza, no Ceará, e morreu em decorrência de uma fibrose pulmonar.

A artista, que alçou sucesso no forró com as músicas ‘Meu Vaqueiro, Meu Peão’ e ‘Saga de Um Vaqueiro’, havia descoberto a doença há cerca de um ano. Por causa do tratamento, ela chegou a se afastar dos palcos por um período.

De acordo com Fernando Ivo, produtor musical da cantora, o agravamento da doença ocorreu nos últimos dias e Rita precisou ser internada às pressas; ela não resistiu e faleceu horas depois de dar entrada no hospital.

A artista, que alçou sucesso no forró com as músicas ‘Meu Vaqueiro, Meu Peão’ e ‘Saga de Um Vaqueiro’, havia descoberto a doença há cerca de um ano e precisou se afastar dos palcos para o tratamento. Foto: Instagram/@euritadecassia

Natural de Alto do Santo, no Ceará, Rita de Cássia deixa filhos e um legado no cenário musical brasileiro. Com mais de 500 músicas escritas, a compositora teve suas canções regravadas por inúmeras bandas, como Mastruz com Leite, Aviões do Forró e Cavalo de Pau.

O velório de Rita de Cássia está previsto para ocorrer nesta quarta-feira, 4, na cidade onde ela nasceu, Alto do Santo, a 245 quilômetros de Fortaleza.

Pelas redes sociais, artistas e autoridades lamentaram a morte da cantora. “O Brasil não tem a dimensão do que é Rita de Cássia para o Brasil. Isso mostra a nossa grandeza e o nosso potencial inexplorado. Que perda!”, disse Xand Avião. O cantor também trocou a sua foto de perfil no Twitter por uma selfie ao lado da compositora.

O Brasil não tem a dimensão do que e Rita de Cassia pro Brasil. Isso mostra a nossa grandeza e o nosso potencial inexplorado. Que perda — Xand Avião - Rajadão (@XandAviao) January 4, 2023

A atriz e também cantora Lucy Alves publicou um vídeo no Twitter e destacou a importância da artista. “Rita de Cássia vai deixar muitas saudades para todos nós. Uma inspiração, uma referência feminina, compositora das grandes. (...) Rita partiu, mas deixou um legado muito importante pra gente. Viva, Rita de Cássia”, disse. Ela ainda publicou uma sequência de stories no Instagram com vídeos de apresentações da artista. “Descanse em paz”, escreveu.

Viva Rita de Cássia🙏🏾🌹 pic.twitter.com/SvKNBwlMir — Lucy Alves (@LucyAlves) January 4, 2023

O poeta cearense Bráulio Bessa também lamentou a morte da cantora e escreveu: “Rita de Cássia, minha conterrânea e amiga, sua partida partiu nossos corações. Siga encantando os anjos com seu forró que tanto cantou o amor”.

Taty Girl, cantora de forró eletrônico, também externou a tristeza pela perda. “Não consigo acreditar. Descanse, minha poeta. #ForroDeLuto”, escreveu em uma publicação no seu perfil no Instagram, acompanhada de uma foto da compositora.

Continua após a publicidade

“Não tenho palavras. Meu coração está doendo muito. O forró perdeu hoje a sua maior poetisa. Descansa em paz, rainha”, acrescentou a cantora e compositora Mel Rios, também em uma publicação no Instagram.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também lamentou. “O Ceará e o Brasil se despedem hoje da cantora e compositora cearense Rita de Cássia, uma das maiores referências do nosso forró. (...) Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos, e fãs por todo o país”, disse.

O Ceará e o Brasil se despedem hoje da cantora e compositora cearense Rita de Cássia, uma das maiores referências do nosso forró. pic.twitter.com/Rupad96rZe — Elmano Freitas (@elmanooficial) January 4, 2023

A deputada federal pelo Rio Grande do Norte Natália Bonavides (PT) escreveu: “Que tristeza! Acabo de saber que a talentosa Rita de Cássia, uma das maiores compositoras do país, nos deixou. Uma enorme perda para a cultura do país. Vai deixar saudades”.

Que tristeza! Acabo de saber que a talentosa Rita de Cássia, uma das maiores compositoras do país, nos deixou. Uma enorme perda para a cultura do país. Vai deixar saudades 🖤 pic.twitter.com/vqam6aQ5mC — Natália Bonavides ❤️‍🔥 (@natbonavides) January 4, 2023

A também deputada federal Marília Arraes (SD), que disputou as eleições para governador em Pernambuco no último pleito, também deixou sua mensagem: “Como forrozeira que sou, estou muito triste com a partida de Rita de Cássia, uma das maiores compositoras de forró das antigas. Que Deus a receba na sua infinita misericórdia, Rita de Cássia, faça muito forró aí no céu!”, escreveu.

Continua após a publicidade