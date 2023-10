MTV cancela cerimônia em Paris do EMA por causa da guerra em Israel e Gaza

Paris , França | AFP- A MTV cancelou nesta quinta-feira, 19, a cerimônia de premiação musical do EMA (Europe Music Awards) agendada na região de Paris para 5 de novembro, devido aos “eventos dramáticos que ocorrem em Israel e Gaza”.

A MTV afirmou em seu comunicado que se trata de uma “medida prudencial com os milhares de funcionários, tripulantes, artistas, fãs e associados que planejam viajar dos quatro pontos cardeais do mundo para participar do sucesso deste show”.

“Enquanto vemos os acontecimentos devastadores em Israel e Gaza continuarem, não é o momento para uma celebração global”, disseram os organizadores da Paramount Global no comunicado.

“Com milhares de vidas já perdidas, é hora de lamentar”, acrescentou.

Figuras como o francês David Guetta, o sul-coreano Jung Kook (do BTS), a americana Selena Gómez e o porto-riquenho Ozuna, entre outros, estavam programados para comparecer ao evento.

A declaração dos organizadores concluiu que “a MTV EMAs esperam vê-los em novembro de 2024!”.

O MTV EMA 2023 seria transmitido ao vivo pela MTV em 150 países a partir do site Paris Norte Villepinte.