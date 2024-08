Mulher de Branco Mello atualiza estado de saúde do músico dos Titãs após nova cirurgia

Angela Figueiredo, atriz e mulher do músico Branco Mello, usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de seu marido após uma recente cirurgia para remoção de um tumor em fase inicial em uma das amígdalas.

“Amigos, queremos agradecer por tantas mensagens carinhosas e positivas que recebemos nesses últimos dias. Branco está bem, iniciando o período de recuperação, a cirurgia foi um sucesso!” escreveu ela, aliviando os admiradores do baixista dos Titãs.

Branco Mello e Angela Figueiredo; o músico vem se tratando desde 2020 Foto: @angelafigueiredo via Instagram

Branco Mello participou do programa Domingão com Huck no domingo, 28, com sua banda Titãs, em meio a uma batalha contra tumores na região da garganta iniciada em 2020. A doença foi descoberta durante um exame de rotina, quando ele foi diagnosticado pela primeira vez e submetido a radioterapia e quimioterapia.