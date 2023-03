‘Música Falada’ estreia hoje na Rádio Eldorado com Maurício Pereira

Nesta segunda, 6, quem ligar o rádio na Eldorado 107,3 FM às 20h vai escutar algumas histórias contadas pelo músico Maurício Pereira entremeadas por música. É a estreia do programa Música Falada, apresentado pelo cantor e compositor com quase 40 anos de carreira.

A ideia do programa, que tem duração de uma hora, é apresentar aos ouvintes um pouco do que passa pela cabeça do artista, que estreou na música ao lado de André Abujamra, na banda Mulheres Negras, em 1985. “Música Falada sou eu tocando coisas de meu repertório, de minha vivência de ouvinte, e conversando um pouco, viajando, contando caso”, explica o anfitrião.

O cantor e compositor Mauricio Pereira estreia o programa Música Falada na Rádio Eldorado nesta segunda, 6 Foto: Daniel Silveira/Estadão

A viagem começa na infância de Pereira. “A primeira música do programa é Leva Eu Sodade, de Nilo Amaral e seus Cantores de Ébano, que acho que foi a primeira canção que ouvi em um rádio”, lembra. Ele diz que usou o streaming para “voltar no tempo” e ver se a música soaria como na sua primeira experiência.

Ter um programa de rádio “era um velho sonho”. Jornalista, chegou a trabalhar como redator em uma difusora, antes de conhecer Abujamra e migrar para música.

No Música Falada, que tem produção de Vinícius Novais e montagem de Carlos Amaral, o público vai poder conferir muito do que vê em seus shows: uma lembrança dos seus quase 40 anos de estrada. “Trago um pouco de afeto. (Espero que) As histórias que vou contar e as músicas que vou tocar gerem algum efeito na cabeça das pessoas, tragam um pouco de oxigênio”, completa.