Nicki Minaj e Ice Spice lançam ‘Barbie World’ para trilha sonora de ‘Barbie’; veja clipe

As rappers Nicki Minaj e Ice Spice lançaram, nesta sexta-feira, 23, a faixa Barbie World, nova versão da famosa canção Barbie Girl, de Aqua, sobre a boneca da Mattel.

A faixa faz parte do projeto Barbie The Album, que vai incluir a coletânea de canções lançadas para a trilha sonora de Barbie, filme da diretora Greta Gerwig que chega aos cinemas em 20 de julho.

A música mantém os vocais originais de Aqua ao fundo, mas contém versos inéditos nas vozes das rappers. Além disso, a gravação ganhou um clipe com cenários do longa.

No vídeo, Nicki Minaj e Ice Spice ganham suas próprias versões da boneca e aparecem em diversos locais do mundo da Barbie. Veja:

Além da faixa, o disco Barbie The Abum contará com as já lançadas Dance The Night, de Dua Lipa, Watati, de Karol G e Aldo Ranks, e PinkPantheress, de Angel.

Artistas como Lizzo, Charli XCX, Tame Impala, Khalid, Haim, Dominic Fike, The Kid Laroi, Gayle e Ava Max também farão parte da trilha sonora, além de outros a serem anunciados.

Esta não é a primeira parceria de Nicki Minaj e Ice Spice. As duas fizeram sucesso com o hit Princess Diana, lançado em abril deste ano.