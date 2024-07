“A lista reflete uma variedade de estilos, gêneros e visões sobre a forma de fazer música no Brasil neste século 21, do jazz ao rap, do funk ao rap”, explica Bruno Capelas, um dos onze críticos convocados pela associação.

Os indicados foram selecionados por Adriana de Barros (editora do site da TV Cultura e apresentadora do Mistura Cultural), Alexandre Matias (Trabalho Sujo), Bruno Capelas (Programa de Indie), Camilo Rocha (Bate e Estaca), Cleber Facchi (Música Instantânea e Podcast VFSM), Felipe Machado (Istoé), Guilherme Werneck (Meio e Ladrilho Hidráulico), José Norberto Flesch (Canal do Flesch), Marcelo Costa (Scream & Yell), Pedro Antunes (Tem um Gato na Minha Vitrola e Estadão) e Pérola Mathias (Poro Aberto e Resenhas Miúdas).