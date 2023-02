Ozzy Osbourne cancela shows: ‘Nunca imaginei que meus dias de turnê fossem terminar assim’

Ozzy Osbourne, lenda do hard rock, anunciou o cancelamento das datas de sua turnê de 2023 no Reino Unido e outros países da Europa.

Osbourne divulgou um comunicado nesta quarta-feira, 1º, dizendo que os danos à coluna sofridos em um acidente há quatro anos o impedirão de fazer turnês.

“Sinceramente, estou honrado com a maneira como todos vocês pacientemente mantiveram seus ingressos por todo esse tempo, mas com toda a consciência, agora percebi que não sou fisicamente capaz de fazer minha próxima turnê na Europa/Reino Unido, pois sei que não poderia lidar com as viagens necessárias”, disse Osbourne.

O vencedor do Grammy de 74 anos e ex-vocalista da banda de metal Black Sabbath disse que “minha voz está ótima”, mas que continua fisicamente fraco após três operações, tratamentos com células-tronco, fisioterapia e o tratamento Hybrid Assistive Limb, que usa um exoesqueleto robótico para ajudar a melhorar o movimento e o equilíbrio.

Ele agradeceu a sua família, fãs, banda e membros da equipe, e aos integrantes do Judas Priest, outros pioneiros do metal.

“Nunca imaginei que meus dias de turnê terminariam dessa maneira”, disse Osbourne. “Minha equipe está atualmente apresentando ideias de onde poderei me apresentar sem ter que viajar de cidade em cidade e de país em país. "

Reembolsos de ingressos estarão disponíveis no ponto de compra, disse o comunicado.

Ozzy Osbourne durante show em São Paulo, em 2008 Foto: JF Diorio/Estadão

Osbourne cancelou anteriormente as datas da turnê na Europa e na América do Norte em 2019 devido a problemas de saúde, incluindo uma “queda feia” na qual ele disse ter machucado as vértebras do pescoço.

Além disso, o cantor, que fez sucesso solo após deixar o Black Sabbath, anunciou em 2020 que havia sido diagnosticado com mal de Parkinson, um distúrbio do sistema nervoso que afeta os movimentos.

Osbourne e os outros três membros do Black Sabbath foram introduzidos no Hall da Fama do Rock and Roll em 2006. Osbourne e sua família, incluindo sua mulher, Sharon, e dois de seus três filhos foram as estrelas de seu próprio reality show chamado The Osbournes.