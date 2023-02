Paramore realiza pré-lançamento do álbum ‘This Is Why’ no Brasil; Estadão teve acesso às canções

Após seis anos desde seu último álbum, o Paramore retorna nesta semana com o lançamento de This Is Why nesta sexta-feira, 10. Alguns dos fãs e amantes da banda - cerca de 100 convidados -, tiveram a oportunidade de ouvir, de forma antecipada, as 10 músicas que o grupo preparou para o lançamento na casa de shows FFFront, na Vila Madalena, em São Paulo, nesta quarta-feira. O evento teve o apoio da Warner Music Brasil.

Ainda que sem a presença do trio Hayley Williams, Zac Farro e Taylor York, a listening party - pré-lançamento do álbum - levou centenas de fãs à casa de shows, reservada exclusivamente para o evento. Para garantir seu acesso, um concurso foi planejado pelos organizadores, no qual as pessoas que mais escutassem os singles do álbum (This Is Why, The News e C’est Comme Ça), lançados ao longo dos últimos meses, seriam agraciadas com o convite para o “show”. Além disso, pessoas selecionadas pela própria banda - geralmente ativas nas redes sociais - também receberam o convite

Além do Brasil, outros países também foram agraciados pelo evento, como EUA, México, Nova Zelândia e Austrália. O anúncio dos locais foi feito pelo perfil oficial do Paramore em suas redes sociais na última semana. Em todos estes, os fãs tiveram acessos a conteúdos exclusivos da banda e brindes, como pôsteres, chaveiros, adesivos e CDS do novo álbum. No País, todos os presentes ganharam um pôster do evento, além do sorteio de itens exclusivos, como camisetas e capas do disco assinadas pela banda.

Pôster e camiseta que foram distribuídos na listening party do novo álbum do Paramore. Foto: Murillo César Alves

“O Brasil foi um dos escolhidos para sediar a audição oficial do álbum ‘This Is Why’ ao lado de mais de dez países. A América Latina é um mercado chave para a banda, com destaque além do Brasil para México, Chile e Argentina. Foi uma ação coordenada, pensada para os fãs”, explica Leila Oliveira, presidente da Warner Music Brasil. “Tivemos uma resposta muito positiva e estamos muito felizes em trazer essa experiência para os fãs brasileiros que logo poderão assistir ao Paramore ao vivo, durante turnê pela região.”

Com três singles lançados antes da listening party, a expectativa era de ouvir, em primeira mão, as outras sete músicas que Hayley, Zac e Taylor preparam para o lançamento. Com um estilo alternativo - mistura de new wave e estilos dançantes dos anos 2000 -, This Is Why é o álbum que mais se distancia das “origens” emo e punk do Paramore com o All We Know Is Falling, de 2005, mas ainda traz elementos instrumentais dessas composições em sua nova fase.

Mesmo assim, isso não é algo negativo para os fãs, que aguardaram longos seis anos desde o lançamento de After Laughter - o último álbum do grupo até então e que já trazia uma nova abordagem musical - o novo disco é um alívio a quem tanto ansiava por novidades.

“O novo álbum é completamente diferente de tudo que eles já fizeram como banda”, conta Larissa Stocco, administradora e redatora do Paramore Brasil, maior página da banda no País. “Eles semprem conseguem inovar e a gente confia no trabalho deles.” Aos 25 anos, Larissa acompanha desde 2009 e aos 15 já integrava a equipe do site.

Fachada da casa de shows foi decorada com pôsteres do novo álbum do Paramore. Foto: Murillo César Alves

“Desde segunda-feira, quando aconteceu a primeira sessão do This Is Why, na Austrália, o nosso trabalho virou uma loucura.” Larissa relata que a página acompanhou, ainda de madrugada, a listening party da Oceania. “A gente tenta dividir as nossa funções ao máximo, mas é sempre um prazer acompanhar o Paramore.”

Por mais que a banda não performasse ou lançasse músicas novas, os integrantes não desapareceram do cenário musical. Entre 2017 e 2023, Hayley Williams, vocalista, lançou dois álbuns solo: Petals For Armor e Flowers For Vases/Descanso; Zac Farro também se aventurou em uma jornada solo, com o projeto HalfNoise. Muito do que se escuta em This Is Why é uma junção desses trabalhos, além de outros estilos - o próprio Zac Farro compartilhou recentemente a influência de Gilberto Gil em suas composições.

Com 10 músicas, This Is Why é um misto de tudo que a banda já produziu ao longo das últimas duas décadas. Um instrumental que, por vezes, se assemelha a All We Know Is Falling e Riot, os dois primeiros discos da banda. Já as letras mostram o amadurecimento do trio, com posturas mais reflexivas diante da vida, amor e futuro - uma tendência já observada em After Laughter, a última entrada na discografia da banda, em 2017

Antes de iniciar, um vídeo gravado pela banda convidava os fãs à sessão exclusiva. “Oi Brasil! Obrigado por ouvirem ao nosso álbum, esperamos que vocês amem e estamos ansiosos para vê-los pessoalmente”, diz Hayley no vídeo. O Paramore virá ao Brasil em março, em sua turnê global. O Estadão teve acesso, antecipadamente, às canções. “Running out of time”, uma música inédita para quem esteve na listening party, foi a primeira a levar o público ao delírio. Segundo a própria Hayley Williams, em entrevista à Apple Music, a canção teve influência de um contato da compositora com Taylor Swift.

Além desta, “Big Man, Little Dignity”, “You First”, “Figure 8″, “Liar”, “Crave” e “Thick Skull” são as demais músicas inéditas, reveladas na listening party. Com uma mescla de diversos estilos, “Thick Skull”, faixa que encerra o álbum, é uma das que mostra uma versão madura do conjunto - assim como “Tell Me How” encerrou o último álbum, After Laughter. “Liar” é outra que se destaca, com referências à música “Crystal Clear” do álbum solo de Hayley, Petals For Armor. Os instrumentais têm uma forte influência do estilo punk e emo

O álbum This Is Why, em sua versão completa, lança nesta sexta-feira, 10, e estará disponível em todas os principais serviços de streaming - YouTube, Spotify, Deezer, entre outros. Além do disco, o Paramore virá ao Brasil em turnê, com shows em São Paulo, nos dias 11 e 12 de março, e no Rio, no dia 9. Os ingressos estão à venda na internet, no site da Tickets for Fun.

Conheça o Paramore

Formado em 2004, a banda contou com diversas formações ao longo das últimas duas décadas antes de chegar ao trio atual: Hayley, Taylor e Zac. Além do This Is Why, o Paramore já lançou outros cinco álbuns: All We Know Is Falling, Riot, Brand New Eyes, Self-Titled e After Laughter.

Com os singles de This Is Why, o Paramore alcançou pela primeira vez o topo das paradas de música alternativa da Billboard. A faixa homônima, que garantiu à banda essa marca, já conta com mais de 36 milhões de streams. Artistas como Billie Eilish, Taylor Swift e Phoebe Bridgers já afirmaram que a banda teve influência em suas composições ao longo dos anos.