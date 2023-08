Podcasts de mulheres dominam audiência com papos íntimos e atraem celebridades; conheça principais

Muito além de temas que antes costumava-se restringir ao universo feminino, mulheres têm protagonizado a direção criativa e produção de inúmeros podcasts brasileiros. Bem-estar, saúde mental, família, maternidade, carreira, empoderamento e vulnerabilidades.

Os temas são infinitos nas atrações que são, em sua maioria, liderados por influenciadoras e celebridades. Mulheres que a cada dia inovam no audiovisual trazem temas que promovem a reflexão sobre o mundo, seja ele o coletivo ou particular.

Marcela Ceribelli, Giovanna Ewbank, Fernanda Paes Leme e Camila Fremder estão entre os nomes que protagonizam o nicho.

“Em se tratando de podcast liderados e apresentados por mulheres, vemos uma pluralidade muito interessante de formatos, não se limitando apenas a podcast de entrevistas. O mais bacana é que as mulheres estão se aventurando em formatos e temas diversos”, avalia Bárbara Zamberlan, líder de parcerias com criadores da América Latina para o Spotify.

Os programas possuem formato de entrevistas e diálogos abertos com os ouvintes, que muitas vezes participam dos episódios. Segundo Bárbara, um dos principais fatores que faz com que essas produções se tornem tão populares é a intimidade que criam com os ouvintes.

“As criadoras entenderam as múltiplas possibilidades de criação no universo do podcast e se aventuram na produção, interagindo e engajando com as audiências”, diz.

Bárbara pontua que no Brasil, em 2022, os gêneros mais populares de podcasts no Spotify foram Sociedade e Cultura, Educação, Comédia, Religião e Espiritualidade, e Saúde e Fitness, temas justamente explorados por essas mulheres.

Tendo em vista esse fenômeno, o Estadão preparou um lista de podcasts para ouvir durante o treino, no caminho até o trabalho ou apenas se quiser relaxar ouvindo uma boa conversa. Confira:

Bom dia, Obvious - Marcela Ceribelli

Apresentado pela CEO e diretora criativa da marca Obvious, Marcela Ceribelli, o podcast semanal traz assuntos que debatem temas urgentes para a mulher, como carreira, saúde mental, autoestima, família, saúde, relacionamentos e diferentes perspectivas sobre a sociedade atual. É uma verdadeira terapia.

Marcela é filha da jornalista Renata Ceribelli e coleciona negócios de sucesso. A sua marca conta com uma página de conteúdos informativos sobre academia, um projeto que aborda carreiras inspiradoras e um espaço para debater o prazer feminino.

Marcela Ceribelli e sua mãe, a jornalista Renata Ceribelli celebram quatro anos de programa no MASP, em São Paulo Foto: Reprodução/Instagram/@marcelaceribell

É possível acompanhar o crescimento nas contas oficiais do empreendimento nas redes sociais, que soma mais de 1.5 milhão de seguidores e não para de crescer.

Onde ouvir: Toda segunda-feira, no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts

Poddelas - Bruna Unzueta e Tata Estaniecki

As influenciadoras conquistaram um espaço relevante dentro do universo do podcast e já contam com mais de 2 milhões de seguidores. Com a participação de convidados renomados, os episódios trazem discussões sobre a história dessas figuras, o momento atual e curiosidades. Com duração que varia entre 2h e 2h30, a atração já trouxe nomes como Deborah Secco, Fernanda Gentil, Tiago Abravanel, Iza e outros.

Onde ouvir: Toda terça, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Youtube, Spotify ou Deezer

Quem pode, pod - Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme

Entre as celebridades que se destacaram para além das telinhas, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme mostram que é possível inovar no audiovisual e manter a audiência entretida. No formato de entrevistas, o podcast traz convidados especiais para colocar a conversa em dia. Xuxa, Paolla Oliveira, Lulu Santos e Lázaro Ramos são alguns dos famosos que já passaram por lá e trouxeram conversas divertidas para o público.

Onde ouvir: Toda terça, quarta e quinta-feira no Youtube, Spotify, Deezer ou Amazon Music

O Corre Delas - Luanda Vieira

Da marca Obvious, o programa traz histórias inspiradoras de mulheres que se reinventaram na carreira, começaram do zero e hoje contam o processo para chegar ao momento atual. O que mantém cada episódio único são os desafios e obstáculos que cada convidado compartilha sobre a sua história pessoal. É impossível não se identificar nas dores e medos de embarcar em um novo negócio.

O comando fica por conta de Luanda Vieira, jornalista de moda, beleza e bem-estar, e qua já atuou como consultora de diversidade, equidade e inclusão em grandes revistas de moda, como Vogue e Glamour.

Onde ouvir: Toda quarta-feira no Spotify ou Deezer

Mamilos, diálogos de peito aberto - Juliana Wallauer e Cris Bartis

Um dos pioneiros do universo do podcast, Mamilos se destoa das demais produções disponíveis nas plataformas. Isso porque Juliana Wallauer e Cris Bartis constroem roteiros que dão um tom de aconchego para o ouvinte.

Juliana Wallauer e Cris Bartis recebem convidados para o 'Mamilos' Foto: Reprodução/Instagram/@crisbartis

A programação segue a tendência do momento e as discussões passam por diferentes visões e opiniões. De conversas sobre séries e filmes, especiais sobre cultura e debates políticos, o programa segue relevante.

Onde ouvir: Toda segunda e sexta-feira, no Spotify ou Apple Podcast

É nóia minha? - Camila Fremder

Se a vontade é de apenas relaxar e dar boas risadas, o podcast da escritora Camila Fremder é a uma opção. O programa traz convidados para discutir se determinado assunto, preocupação ou comportamento é de fato uma “nóia”, aquele sentimento estranho quando alguém encana com alguma coisa e se questiona se só ele pensa dessa maneira.

Dentre os assuntos, vida pessoal, amizades, relacionamentos e carreiras são recorrentes entre as “nóias” da apresentadora, convidados e ouvintes.

Onde ouvir: Toda segunda e quinta-feira, no Spotify, Deezer ou Apple Podcast

Me sinto pronta POD - Luiza Brasil

Conversas honestas, transparentes e reais. Luiza Brasil traz convidadas que colocam na mesa pautas da vida real. A maioria dos episódios aborda a perspectiva da mulher preta e o seu protagonismo e reinvenção na carreira, autoestima e relacionamentos.

Colunista na Vogue Brasil, Luiza é uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia, de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique, e tem a comunicação criativa como marca registrada dos seus negócios.

Onde ouvir: Toda terça-feira, no Youtube ou Spotify

Conselhos que você pediu - Isabela Reis

O espaço aberto para os ouvintes traz dilemas da vida pessoal que se tornam verdadeiras confissões. A ideia é oferecer conselhos honestos sobre um determinado tema, seja independência, inveja, produtividade, relação familiar, protagonismo feminino, maternidade etc. A atração é apresentada pela jornalista e criadora de conteúdo Isabela Reis.

Onde ouvir: Todo domingo, no Spotify, Deezer. Apple Podcast e Amazon Music

Fala, Maju - Maju Trindade

O clássico que todo muno ama: uma atração focada em entrevistas com personagem que vão destrinchar temas no mínimos detalhes e oferecer reflexões com base em histórias particulares. Maju é atriz e está na internet desde 2012. Sua personalidade despojada já conquistou mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais.

Maju Trindade durante gravação para o seu podcast Fala, Maju Foto: Reprodução/Instagram/@majutrindade

Onde ouvir: Toda terça-feira, no Youtube, Spotify ou Amazon Music

Juliana Goes Podcast - Juliana Goes

Para quem gosta de assuntos mais profundos, bem-estar e saúde mental, este podcast é indicado. Juliana Goes aborda com delicadeza questões como gestão emocional, comportamento, relacionamento, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional.

Cada episódio é um reencontro interno e poderoso. A jornalista possui um vasto repertório neste universo e já co-fundou um aplicativo de meditação guiada com técnicas de relaxamento. A influenciadora ficou conhecida após a sua participação no reality show Big Brother Brasil, em 2008. Migrou para o YouTube trazendo assuntos do mundo da beleza e seguiu com o projeto de aprimoramento pessoal

Onde ouvir: Todo sábado, no Youtube, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Music