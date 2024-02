Prefeito de cidade no Rio barra pagamento a Lexa e diz que cantora fez ‘show incompleto’ no carnaval

O prefeito Mario Esteves, à frente da prefeitura do município de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, cancelou o pagamento que faria à cantora Lexa por um show realizado durante o carnaval na cidade na última terça, 13. Em publicações feitas em suas redes sociais, Esteves alegou que a artista teria feito um “show incompleto”, de apenas 40 minutos. Segundo ele, o contrato previa uma apresentação de 2 horas.

Em stories publicados no Instagram, Lexa se pronunciou sobre o assunto e disse que o palco lhe foi entregue com 50 minutos de atraso (leia mais abaixo).

Esteves, que comentou ter pago a cantora com um cheque nominal, disse que vai barrar o cachê “até que sejam esclarecidos os detalhes do incidente”. “A prefeitura pede que a produção oficial da cantora entre em contato para fornecer esclarecimentos sobre o ocorrido. Peço desculpas a todos”, escreveu o prefeito.

Uma nota publicada no perfil da prefeitura de Barra do Piraí argumentou que Lexa "não respeitou seus fãs durante a apresentação no BaDoPi Folia 2024, realizando um show de apenas 40 minutos". O comunicado alegava que "todos os compromissos foram honrados com todos os artistas" e que a cantora havia recebido o cheque nominal antes de sua entrada no palco. A prefeitura ainda afirmou que Lexa não teria atendido aos fãs. "Fica aqui nossa insatisfação total com a cantora, que não atendeu, sequer, os seus fãs, fiéis consumidores de suas músicas e que lotaram o campo do Royal Sport Club, neste último dia de Carnaval, fazendo o show mais curto da história da cidade", disse.

Lexa diz ter recebido palco com 50 minutos de atraso

Em stories publicados no Instagram, Lexa argumentou ter chegado 30 minutos antes ao local “mesmo com tanta correria” e afirmou que o palco lhe havia sido entregue com 50 minutos de atraso. “Eu cheguei lá às 22h30, era para eu entrar às 23h. O palco só estava liberado às 23h50″, afirmou.

A cantora também comentou o trecho da nota da prefeitura que dizia que ela não teria atendido aos fãs. “Lógico que eu tirei [fotos com as pessoas]. Inclusive com o prefeito, que foi o primeiro a entrar no camarim”, pontuou.

Lexa alegou ter, ela mesma, pedido para atender aos fãs devido ao atraso. “Eu falei: ‘Gente, eu preciso tirar foto com as pessoas, porque eu tenho uma vida depois daqui. Tenho outras coisas para fazer’”, relatou.

Por fim, a artista compartilhou uma gravação do momento em que tirou fotos com o público no local e declarou que "o show foi lindo e as pessoas foram maravilhosas".