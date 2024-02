‘Um Defeito de Cor’: conheça o clássico da literatura antirracista que inspirou desfile da Portela

Ela considera que a escola foi “muito feliz” com a escolha e em levar o tema do antirracismo para a Marques de Sapucaí. “Quando eu assisti ao desfile, fiquei encantada porque consegui ver a história que a gente tem tentado contar e recontar do Brasil”, comenta.

Para ela, Um Defeito de Cor no carnaval significa a possibilidade de fortalecer a revisão historiográfica do Brasil, especialmente em relação às mulheres negras. A importância de livros como o de Ana Maria Machado – Iraneide também cita Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus – é de aproximar o público do que já é pesquisado acerca do antirracismo.