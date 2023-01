De Lollapalooza ao The Town, prepare-se para sete grandes eventos da música em 2023

Vai ser um ano intenso, concorrido e caro. Aos que quiserem aproveitar bastante da maior temporada desde antes da pandemia, é bom se programar e fazer as contas. Shows bons não faltam nesse 2023 e, por isso, o Estadão preparou uma lista com sete dos maiores eventos que devem protagonizar os espaços no ano.

Jack Johnson

18 de janeiro

O cantor havaiano está em turnê com o álbum Meet the Moonlight, lançado em junho de 2022. Ele segue en sua pegada praiana, com mais guitarras, mas nunca abandonando a proposta folk. Sempre bom de ouvir, até nas músicas mais recentes, como 3AM Radio e Don’t Look Now. O cantor carioca Rogê, com quem já lançou dois singles, foi escalado para abrir o show.

19h -Abertura da casa

21h30 - Início do show

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795 - Barra Funda

Ingressos: R$ 395,50 e R$ 595,50 (pista premium)

Backstreet Boys

27 e 28 de janeiro

Boy band fenômeno dos anos 2000, os backs fazem dois shows em São Paulo, no acolhedor Allianz Parque. Achar ingressos a essa altura pode ser uma saga, mas vale a tentativa. O grupo traz para a América Latina a turnê mundial The DNA World Tour, a maior sequência de shows em arenas do grupo em 18 anos. Interessante ver antes a série documental Making Of The DNA Tour, que dá aos fãs detalhes dos bastidores da investida mundial.

Allianz Parque

Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca





Paul McCartney

Fevereiro

Será que ele vem? Esse papo rolou no final de 2022, com algumas (poucas) publicações dizendo que Paul devera trazer ao País sua nova turnê Got Back. Seriam duas datas em São Paulo, no Estádio do Morumbi, e ainda uma terceira apresentação. Got Back Tour 2022, do incessante Paul, começou a desestressá-lo no dia 29 de abril de 2022 do período recluso que passou fazendo e lançando um álbum. Mas Paul tem tocado pouco do novo McCartney III. A princípio, se o show for confirmado, deve entrar, das novas, apenas Women and Wives.





Lollapalooza Brasil 2023

24, 25 e 26 de março

Billie Eilish, Lil Nas X, Blink-182, Tame Impala, Drake e Rosalía serão os destaques da programação do Lolla de 2023. O festival residente do Autódromo de Interlagos, na zona sul, volta cobrando alto: de R$ 550 (1º lote - meia entrada) a R$ 1.650 (Lolla Lounge by Vivo por dia e meia entrada). Mas promete “entregar” um belo serviço, pra usar a expressão dos VJs. Outros nomes bons são Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez, Jamie XX, Aurora, Tove Lo e Kali Uchis. De nacionais, gente como Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Paralamas do Sucesso passarão por lá.

Autódromo José Carlos Pace - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos

Valores:

Lolla Day: a partir de R$ 550 (meia entrada no primeiro lote)

Lolla Pass: de R$ 1.284 até R$ 3.024 (segundo lote, com taxa de conveniência inclusa). Ingresso dá acesso aos três dias de festival (sexta, sábado e domingo).

Lolla Comfort Pass: R$ 2.316 a R$ 5.448 (segundo lote, com taxa de conveniência inclusa)

Lolla Lounge Pass: R$ 3.880 até R$ 5.344) para quem busca experiência premium durante os três dias de festival. Com open bar e food, traslado de ida e volta e mais benefícios.





Chico Buarque

a partir de 2 de abril

Tokio Marine Hall

Chico Buarque passa por São Paulo com sua nova turnê Que Tal Um Samba?, politizada e com momento de homenagem a Gal Costa. Está previsto para ficar entre 2 e 24 de março, com sessões extras dos dias 25 de março a 2 de abril. A turnê terá como convidada a cantora Mônica Salmaso, que fará números solo e em dueto em todas as apresentações. ‘Que tal um samba?’ é também o nome do single de Chico Buarque lançado no dia 17 de junho, pela Biscoito Fino. A canção inédita tem a participação especial de Hamilton de Holanda.

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo

Ingressos: de R$ 350 a R$ 560

Monster of Rock

22 de abril

Allians Parque

O 7º festival escalou só casca grossa, incluindo uma banda que acabou de passar pelo brasil dizendo que sairia dos palcos pra sempre: o KISS. Sorte dos fãs. Serão KISS e mais Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro. As sete atrações tomarão o Allianz Parque para uma grande celebração de várias gerações do metal.

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca

Preços (inteira)

Pista Premium: R$1.180

Pista R$680

Cadeira Inferior R$780

Cadeira Superior R$480

VIP – Mirante Backstage R$2.5 mil

VIP – Lounge Centenário R$1.5 mil





The Town

2, 3, 7, 9 e 10 de setembro

Autódromo de Interlagos

Já foram anunciados dois nomes nacionais, Iza e Criolo. As especulações apontam ainda The Weeknd, Nicki Minaj, Rihanna, Lil Wayne e Doja Cat como estrelas desse novo festival anual de São Paulo. Organizado pelo mesmo pessoal que criou o Rock in Rio como “o maior festival de música, cultura e arte chega com tudo na cidade multicultural que é São Paulo”, o The Town promete mais de 235 horas de música, espalhadas por sete espaços, com cinco palcos e cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana. Grupos e artistas de jazz, hip-hop, pop e rock serão chamados.

Ainda não foram divulgadas informações sobre line-up e venda de ingressos.