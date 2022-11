Gilberto Gil diz qual deve ser a prioridade do governo Lula para a Cultura em 2023

Publicidade

Recuperar o respeito pela diversidade cultural do Brasil e planejar com responsabilidade governamental o desenvolvimento das manifestações culturais nacionais são as principais urgências do terceiro mandato do presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o setor cultural. Esta é a opinião do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil.

Para o músico, que falou com o Estadão antes de subir ao palco do Teatro Sérgio Cardoso nesta quarta, 2, é necessário voltar a tratar a área de forma abrangente, com atenção às origens da identidade brasileira. Ele aponta, por exemplo, as matrizes afro-brasileiras e indígenas.

Gilberto Gil em show no Teatro Sérgio Cardoso nesta quarta, 2 Foto: Simião Castro

O cuidado com relação à cultura precisa ser restabelecido, defende Gil. “Porque isso foi sensivelmente prejudicado e perdido nos últimos anos.”

Ele diz que o folclore e a mistura dos povos, característicos do Brasil, são elementos fundamentais da criatividade popular do País e defende uma retomada no prestígio do que chama de agricultura cultural. “A agricultura simbólica, espiritual, que tem sementes riquíssimas e possibilidades de cultivos extraordinários.”

Como mostrou o Estadão em setembro, o presidente Jair Bolsonaro adiou repasses de quase R$ 7 bilhões das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 para 2023 e 2024. Uma manobra para permitir liberar verbas travados do orçamento secreto.

Estrutura de governo

Gil questiona a existência do Ministério da Cultura. No governo Bolsonaro, o MinC foi rebaixado e virou a Secretaria Especial da Cultura. Segundo ele, a estrutura pode não ser fundamental, desde que haja instâncias de governo comprometidas com a articulação das políticas públicas do setor.

Entretanto, indica que a recriação da pasta possa ser positiva em função da tradição. “O sistema cultural brasileiro se acostumou ao relacionamento com essa, digamos assim, autoridade cultural brasileira centralizada”, diz.

Ele descarta reprisar a passagem pela Esplanada. E não arriscou um nome para assumir a função numa eventual recriação. “Não tenho nenhum porque teria pelo menos dez”, afirma.

Mais música, menos política

Gil aponta que, embora extenso, superpopuloso e detentor de uma diversidade cultural vasta, o Brasil ainda arca com a carência de acesso a expressões culturais. “Há carências de acessos a todos os tipos de riqueza no Brasil. A de acesso à arte está associada às carências gerais do País”

Apesar disso, ele não menciona o governo Bolsonaro, à frente da gestão nos últimos quatro anos. Nem mesmo quando, durante o Festival Música em Movimento, nesta quarta-feira, 2, um coro contra o presidente foi puxado.

A plateia, na sequência, se manifestou favoravelmente ao presidente eleito e Gil se limitou a um comentário ligeiro e bem-humorado ao microfone, a única menção política dele no show. “Gritaram tanto ‘Lula Lá’ que ele acabou indo”, brincou.