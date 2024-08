Produtos químicos são apreendidos na casa de suspeito de planejar ataque a show de Taylor Swift

As forças de segurança da Áustria disseram que um jovem austríaco de 19 anos, suspeito de planejar um atentado aos shows da cantora Taylor Swift que seriam realizados em Viena, foi preso após a descoberta de substâncias químicas na casa dele. A informação foi confirmada por Franz Ruf, diretor de segurança pública, em coletiva de imprensa.

PUBLICIDADE Durante a operação, as autoridades também apreenderam dispositivos tecnológicos na casa do suspeito, além de outro jovem que seria cúmplice. Os itens estão sendo analisados pelas equipes de investigação para determinar o potencial uso em atividades criminosas. Conforme a investigação, os suspeitos teriam postado um juramento de lealdade ao líder do Estado Islâmico (EI) em uma conta online, levantando ainda mais preocupações sobre as intenções.

Taylor Swift. Produtos químicos foram apreendidos na casa de suspeito de planejar ataque a show da cantora na Áustria. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP

Os shows de Taylor Swift, que seriam realizados nesta quinta, 8, sexta, 9, e sábado, 10, reuniria um público estimado de 65 mil pessoas por apresentação. Após o alerta do governo, a produtora anunciou o cancelamento dos shows.

“Com a confirmação oficial do governo de um ataque terrorista no estádio Ernst Happel, não temos outra escolha a não ser cancelar os três shows que aconteceriam nesta semana por motivos de segurança”, divulgou a produtora Barracuda Music, responsável pelas apresentações no país.

Vista externa do estádio Ernst Happel em Viena nesta quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Foto: Heinz-Peter Bader/AP

Caso ocorre em um momento de maior vigilância na Áustria, que desde o ataque jihadista de novembro de 2020, que resultou na morte de quatro pessoas, tem reforçado suas medidas de segurança contra ameaças terroristas. /AP e AFP.