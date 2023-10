Sandy faz 1º show após divórcio ao lado do ex, Lucas Lima: ‘Vou dar exploradinha nele’; veja vídeo

Sandy se apresenta nesta sexta-feira, 6, em Lisboa, em Portugal, com a turnê de Nós, Voz, Eles, o seu terceiro álbum de estúdio. Com apresentações marcadas para Porto, em Portugal, em Londres, na Inglaterra, e em Dublin, na Irlanda, a cantora conta com a companhia de Lucas Lima, seu ex-marido, no palco. Desde o anúncio do término do seu relacionamento, é a primeira vez que o ex-casal entra em turnê juntos.

Nas redes sociais, trechos da apresentação já começaram a circular. Em um vídeo postado no X, antigo Twitter, a cantora aparece segurando a mão do Lucas e brinca com o ex-marido sobre o fato de estarem juntos na turnê. “Eu resolvi dar uma exploradinha nele”, diz rindo. “Vamos trabalhar, né?”. Em seguida, a dupla começa a cantar Tudo Teu, música em que Sandy faz parceria com Vitor Kley, no seu mais novo álbum.

Mais cedo, Lucas tinha compartilhado em suas redes sociais, que já estava em Lisboa. O músico mostrou o momento de desembarque em Portugal e também uma foto de uma visita a um coffee shop em Lisboa, o Copenhagen Coffee Lab.

Lucas Lima visita coffee shop em Lisboa, Portugal Foto: @Lucas.lima via Instagram / Divulgaç

Sandy também mostrou os bastidores da turnê, mas, ao contrário do ex-marido, a cantora só apareceu nas redes direto do palco do Coliseu dos Recreios. Em um vídeo divulgado no seu Instagram, Sandy aparece já arrumada para a apresentação e comemora: “Estou em Lisboa, estou em Lisboa! Vou fazer o primeiro show aqui. Eba”, disse.

Sandy no Coliseu dos Recreios, local onde fará o show da sua turnê Nós, Voz, Eles. Foto: @Sandy via Instagram / Divulgação

A confirmação de que o ex-casal continuaria trabalhando junto na turnê pela Europa foi dada durante uma participação no Altas Horas no último sábado, 30, quando os cantores falaram publicamente do divórcio pela primeira vez.

“Existe uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos. Isso nunca vai mudar. Para mim e para ele não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos e assim que vamos continuar a ser”, declarou a cantora na ocasião.