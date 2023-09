Sandy e Lucas Lima anunciam separação após 15 anos de casamento: ‘O melhor caminho’

Nesta segunda-feira, 25, Sandy e Lucas Lima anunciaram que estão se separando após 15 anos de casamento. A informação foi compartilhada em uma publicação em conjunto no Instagram.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveu o casal.

Segundo eles, “não teve briga, mágoa, traumas”. “A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, disseram.

Sandy e Lucas destacaram que a família e o amor que construíram “é para sempre” e pediram por respeito e privacidade durante a separação.

“A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido”, afirmou o casal.

“Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”, concluíram.

Sandy e Lucas Lima se conheceram em 1997 e começaram a namorar naquele ano. Se casaram em 2008 em uma cerimônia íntima em Campinas, no interior de São Paulo.

Antes disso, no entanto, o casal já havia passado por dois términos. O primeiro aconteceu logo no início do namoro, pela dificuldade de estarem juntos com a distância e conflitos de agenda. Já o segundo foi em 2002, por problemas na relação.

“A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças”, revelou Sandy no podcast Quem Pode, Pod.

Em 2014, Sandy e Lucas viraram pais de Theo, que hoje tem nove anos. O casal optou por não mostrar o rosto do menino na internet. “Eu queria que essa escolha fosse dele porque ele nao tem nada a ver com a minha fama”, disse a cantora na mesma entrevista.

Sandy e Lucas Lima comemoraram 15 anos de casamento recentemente. Foto: Instagram/@sandyoficial

Os dois até já lançaram músicas juntos, como as faixas Areia (2018) e Lugar ao Sol (2021). Há menos de duas semanas, o ex-casal celebrou 15 anos de casamento com uma publicação nas redes sociais. “15 anos. Te amo pra sempre”, escreveram.