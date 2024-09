Setlist de Shawn Mendes no Rock in Rio 2024; veja músicas do último show do festival

A sua primeira grande performance em dois anos ocorrerá no festival do Rio de Janeiro, e, por conta do longo intervalo, o setlist de Mendes é um pouco mais difícil de prever. De qualquer forma, por conta da magnitude do festival e sua responsabilidade em encerrar o evento, é improvável que o cantor mantenha a integralidade de Shawn. Mesmo assim, músicas como Why Why Why, Isn’t That Enough e Nobody Knows, três singles do novo álbum, podem ser contadas como garantidas.

Seria difícil de imaginar Mendes deixando de fora alguns dos maiores hits de sua carreira, como There’s Nothing Holdin’ Me Back, If I Can’t Have You ou In My Blood. Durante toda sua história nos palcos, as músicas mais tocadas até hoje foram Stitches, Ruin, Life of the Party, Mercy e Treat You Better.