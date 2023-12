Pet Shop Boys driblam calor e põem gerações para dançar no Primavera Sound; leia análise

Presença cativa nos palcos brasileiros, os Pet Shop Boys foram uma das atrações mais familiares e igualmente aguardadas neste sábado (2) de Primavera Sound. Por quase 1h30, a dupla precursora do synth pop mostrou que ainda tem energia de sobra para colocar gerações diferentes dançando numa mesma pista, enquanto apresentou um repertório de seus maiores sucessos.

Pet Shop Boys no Primavera Sound Foto: Taba Benedicto/Estadão

Investindo em uma das cenografias mais elaboradas deste primeiro dia de festival, os Pet Shop Boys transportaram o público para a Dreamland (Terra dos Sonhos), um lugar onde “ser entediante é um pecado” e “as ruas não têm nome”. Interpolados por projeções, luzes e fumaças enquanto usavam uma espécie de máscara de ferro que cobria boa parte de seus rostos, Neil Tennant e Chris Lowe criaram uma atmosfera futurista que se expandia a cada batida eletrônica de uma nova música.

É Tennant, do alto dos seus 69 anos, quem dita o ritmo do show e se comporta como uma diva do synth. Ele vai de um lado ao outro do palco, troca de figurino quatro vezes, interage com a plateia - e a convida a responder -, se pendura no poste cenográfico e esbanja carisma e teatralidade durante todo o espetáculo. Enquanto isso, Lowe não abre um sorriso, não fala nem se mexe atrás do seu equipamento eletrônico.

É difícil traduzir para um festival a atmosfera, acústica e incentivo à dança de uma balada eletrônica. Mas os Pet Shop Boys conseguiram. E esse é um dos principais motivos pelos quais a dupla criada no West End de Londres na década de 1980 permanece relevante e atual meio século depois. Enquanto os fãs mais antigos se empolgavam pela familiaridade com as letras, os mais jovens não resistiram à produção musical da dupla, que soa similar a qualquer balada eletrônica que você encontre por São Paulo hoje.

Os pontos altos da noite foram as músicas Domino Dancing (1988) e It’s a Sin (1987), que conseguiram arrancar os pulos mais altos, passos mais empolgados e gritos mais fortes da plateia, mesmo com o calor de 32⁰C que fazia no Autódromo de Interlagos. Pouca gente esperou pelo bis com West End, mas os que ficaram também não deixaram de fazer coro a Tennant.

TB SAO PAULO SP 02/12/2023 CADERNO 2 - Primavera Sound 2023 - Show da banda Pet Shop Boys durante o festival Primavera Sound 2023, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Continua após a publicidade

TB SAO PAULO SP 02/12/2023 CADERNO 2 - Primavera Sound 2023 - Show da banda Pet Shop Boys durante o festival Primavera Sound 2023, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

TB SAO PAULO SP 02/12/2023 CADERNO 2 - Primavera Sound 2023 - Show da banda Pet Shop Boys durante o festival Primavera Sound 2023, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

TB SAO PAULO SP 02/12/2023 CADERNO 2 - Primavera Sound 2023 - Show da banda Pet Shop Boys durante o festival Primavera Sound 2023, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

TB SAO PAULO SP 02/12/2023 CADERNO 2 - Primavera Sound 2023 - Show da banda Pet Shop Boys durante o festival Primavera Sound 2023, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

TB SAO PAULO SP 02/12/2023 CADERNO 2 - Primavera Sound 2023 - Show da banda Pet Shop Boys durante o festival Primavera Sound 2023, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

TB SAO PAULO SP 02/12/2023 CADERNO 2 - Primavera Sound 2023 - Show da banda Pet Shop Boys durante o festival Primavera Sound 2023, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

TB SAO PAULO SP 02/12/2023 CADERNO 2 - Primavera Sound 2023 - Show da banda Pet Shop Boys durante o festival Primavera Sound 2023, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Continua após a publicidade

TB SAO PAULO SP 02/12/2023 CADERNO 2 - Primavera Sound 2023 - Show da banda Pet Shop Boys durante o festival Primavera Sound 2023, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO