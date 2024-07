Vídeos: Foo Fighters interrompe show por chegada de tempestade de raios

A turnê de verão do Foo Fighters nos EUA teve um início inesperado na noite de quarta-feira, 17, quando a banda foi forçada a encerrar mais cedo a apresentação no estádio Citi Field, em Nova York, e evacuar o local devido a uma tempestades de raios.

Os roqueiros só tocaram por 1 hora e 20 minutos (aproximadamente metade de seus típicos sets) antes de receberem o aviso para terminar o show.

Dave Grohl durante o show do Foo Fighters em Nova York Foto: Reprodução/Youtube

Dave Grohl durante o show do Foo Fighters em Nova York Foto: Reprodução/Youtube

"Acabei de receber notícias de uma tempestade se aproximando. Aguentem firme! Têm alguns relâmpagos e coisas desse tipo", disse Dave Grohl ao público. "Vamos tocar o máximo que pudermos até alguém dizer que não é seguro para vocês, OK? Então, só para vocês saberem, estamos aqui fazendo isso até que não seja seguro para vocês. Por enquanto, vamos cantar essa merda agora mesmo." Pouco depois, o grupo recebeu a ordem para deixar o palco. "Isso é uma merda, acreditem em mim. Se eu pudesse fazer algo a respeito, eu faria. Apenas segurem firme... todos vão ficar seguros. Se pudermos voltar e tocar, nós voltaremos. Mas escutem, vocês sabem que nós amamos vocês. Sabemos que voltaremos por vocês, certo? Fiquem seguros", falou o cantor.

Veja os vídeos:

Mais tarde, a banda soltou um comunicado nas redes sociais. “Estamos muito decepcionados por não termos conseguido tocar nosso set completo para a fantástica plateia de hoje à noite no Citi Field. Mas a segurança dos nossos fãs, da equipe e de todos que trabalham no estádio vem em primeiro lugar, então quando foi determinado que não havia uma maneira segura de continuar o show com esse clima perigoso, não tivemos escolha a não ser encerrar a noite”, diz a nota.