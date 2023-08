Banda Restart, sucesso dos anos 2010, anuncia retorno: ‘Apertamos o restart’

Febre dos anos 2010, a banda Restart está de volta. Segundo a Folha de S. Paulo, o grupo, que ficou conhecido por suas calças coloridas e o sucesso entre os adolescentes, fará uma turnê de despedida chamada Pra Você Lembrar.

Pe Lu, Pe Lanza, Thominhas e Koba estavam em hiato pelo grupo há oito anos. Ainda de acordo com a Folha, no dia 7 de outubro, a banda iniciará a turnê em São Paulo, no Espaço Unimed, com vendas nesta sexta-feira, 4. Depois, o grupo passará por Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre ainda em 2023, e em Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador e Recife no próximo ano.

Integrantes da banda Restart em 2010 Foto: Márcio Fernandes/ Estadão

A notícia vem pouco após o anúncio de retorno da banda Cine e o início da turnê do Nx Zero, dois grupos que fizeram muito sucesso entre o público jovem nos anos 2010. Nessa onda, o Restart não quer fugir da nostalgia – pretende abraçá-la. De acordo com o grupo, a turnê passará por toda a discografia da banda e seus principais sucessos, sem músicas novas.

“Estamos de volta, apertamos o restart”, postou Thominhas.