The Town 2023: festival anuncia novos nomes na programação

O The Town anunciou nesta quarta-feira, 23, novos nomes para a programação. Entre as novidades, destaca-se o encontro inédito entre o cantor pop Vitor Kley e os roqueiros do Detonautas, que acontecerá no palco The One. Além disso, Jeniffer Nascimento se apresentará ao lado de Paula Lima e da São Paulo Big Band no São Paulo Square.

Pitty, por sua vez, trará uma surpresa em seu repertório, apresentando novos arranjos para seus grandes sucessos, com participação especial da Nova Orquestra, no palco Skyline. O anúncio contou ainda com a divulgação da programação completa do Highway Stage. Confira:

Dia 2 de setembro:

Twyla Correia

Luiz Otávio

Tritono Blues

Jamah e Vertice

Dias 2 e 3 de setembro:

Luiz Otávio

Dia 7 de setembro:

Tritono Blues

Jamah e Vertice

Dias 7, 9 e 10 de setembro:

Gui Schwab

Mais informações

O The Town será realizado nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos,em São Paulo. A expectativa é de que cerca de 500 mil pessoas compareçam em mais de 235 horas de música. O festival contará com seis palcos distintos, proporcionando uma experiência musical diversificada. Um destaque é o palco The One, que oferecerá uma experiência imersiva única, inspirada em museus de arte de São Paulo.

Os ingressos estão à venda, com algumas datas já esgotadas. O line-up conta com uma variedade de artistas, incluindo Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e Bruno Mars, entre outros. Criado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, o The Town 2023 promete se tornar um marco no cenário de entretenimento brasileiro. Confira a programação completa.