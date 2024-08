Travis Scott é preso em Paris; cantor faz shows no Rock in Rio e em São Paulo em setembro

O rapper Travis Scott foi preso nesta sexta-feira, 8, em um hotel de luxo em Paris por causa de uma briga, informou o Ministério Público da capital francesa.

Nas primeiras horas da manhã, “a polícia foi chamada ao hotel Georges V e prendeu Travis Scott por violência contra um agente de segurança. Este último interveio para separar o rapper de seu guarda-costas”, informou o Ministério Público.

O rapper Travis Scott, em jogo da semifinal masculina de basquete das Olimpíadas de Paris Foto: Aris Messinis/AFP

“A primeira divisão da polícia judiciária está encarregada da investigação”, acrescentou o gabinete do promotor de Paris.

Não foi confirmado imediatamente se o artista de 33 anos continua sob custódia.

PUBLICIDADE Travis Scott, em Paris por causa da Olimpíada 2024, foi à Arena Bercy na quinta-feira, 8, para assistir às semifinais do basquete masculino na primeira fila.

Em seguida, ele postou fotos em uma boate em sua conta do Instagram, que tem 57 milhões de seguidores.

O rapper ganhou destaque pela primeira vez em 2015 com seu álbum de estreia, Rodeo. Ele continuou a fazer seu nome com mais quatro trabalhos, incluindo Astroworld (2018).

Publicidade

Nascido em Houston, seu nome é Jacques Bermon Webster II. Ele tem dois filhos com sua ex-mulher, a influenciadora Kylie Jenner.

Travis Scott posta foto em uma boate de Paris, após assistir ao jogo de basquete masculino nas Olimpíadas e ser preso em um hotel Foto: @travisscott via Instagram

Ele já teve alguns problemas legais nos Estados Unidos. Em junho, foi preso em Miami Beach (Flórida) por conduta desordeira após beber.

Travis Scott no Brasil

O cantor faz show no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 11 de setembro, e no Rock in Rio no dia 13.





















© Agence France-Presse