Travis Scott, The Weeknd e Bad Bunny lançam single ‘K-Pop’

Três grandes nomes da indústria musical se uniram para lançar nesta sexta-feira, 21, a música K-Pop: Travis Scott, The Weekend e Bad Bunny. A canção conta com com elementos do afobeats (estilo original da África) e do funk brasileiro faz parte do álbum Utopia, que será lançado no dia 28 de julho.

Travis Scott faz parceria com The Weeknd e Bad Bunny em novo single Foto: Foto: Kevin Mazur/Getty Images - Rick Kern/ Getty Images - Divulgação/Bad Bunny

Esta é a sexta vez que Travis e Weekend fazem parceria musical. Já Bunny estreou ao lado do músico indicado oito vezes ao Grammy. Além da música com ritmo dançante, há também um clipe disponível no canal do YouTube de Travis Scott.

A produção audiovisual conta com a participação da cantora e compositora SZA e do produtor e cantor Pharrell Williams. As aparições levantaram uma pulga atrás da orelha dos fãs que se questionaram se os dois artistas também farão parte do álbum.

Em seu novo trabalho, Travis pretende levar os fãs para o seu universo com uma experiência totalmente imersiva em 3D. A estreia será ao vivo na frente das Pirâmides do Egito, em Gizé.

Assista ao clipe: