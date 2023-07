Show de Travis Scott nas pirâmides do Egito não foi cancelado, segundo Live Nation

A Live Nation garantiu que o show de Travis Scott nas pirâmides de Gizé, no Egito, vai acontecer. A declaração foi publicada nesta quinta-feira, 20, dois dias após a proibição do sindicato de músicos do Egito.

A entidade anunciou que não iria autorizar o show do rapper americano por considerar que o artista é contrário às “tradições” locais. Porém, a produtora enviou a seguinte nota para a revista Rooling Stone:

O rapper Travis Scott Foto: Andrew Kelly/REUTERS

“Não houve mudanças no show de Travis Scott no Egito; quaisquer relatórios em contrário são falsos. Mal podemos esperar para celebrar o Utopia com vocês no Egito”.

A apresentação acontecerá no dia 28 de julho. A revista tentou contato com o sindicato após a declaração da Live Nation, porém não obteve retorno.

A resposta negativa do sindicato de músicos costuma ser rara, mas o Egito começou, nos últimos anos, uma campanha contra os gêneros musicais considerados inapropriados - o rap foi o primeiro.

A entidade que supervisiona todas as atividades relacionadas a shows no país árabe mais populoso, disse em comunicado nesta terça-feira que “encontrou imagens e informações documentadas sobre os estranhos rituais que Travis pratica, que vão contra nossas tradições”, disse o comunicado, sem especificar quais são os “rituais”.