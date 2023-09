Twice, sucesso no k-pop, anuncia show no Brasil em 2024; saiba local

O Twice, um dos grupos femininos de maior sucesso do k-pop, já tem data programada para vir ao Brasil. Nesta segunda-feira, 28, o grupo anunciou que virá ao País no dia 3 de fevereiro de 2024 com sua quinta turnê mundial, a Ready To Be.

A apresentação está marcada para ocorrer no Allianz Parque, em São Paulo. Até o momento, o Twice fará apenas um show em terras brasileiras.

Twice, grupo feminino de k-pop, se apresenta no Brasil em 2024. Foto: JYP Entertainment/Divulgação

Ainda não há informações sobre os valores dos ingressos e nem sobre o início das vendas. O grupo é conhecido por sucessos como What is Love, The Feels e TT.

Em 2022, o Twice se tornou o primeiro grupo feminino de k-pop a anunciar um show em um estádio nos Estados Unidos. Na ocasião, as integrantes faziam sua quarta turnê mundial, III, e se apresentaram em Los Angeles.

O grupo apenas não se tornou como o primeiro, masculino ou feminino, a conseguir o feito por conta do BTS, que já havia se apresentado em um estádio dos EUA em 2018.