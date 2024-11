Grammy Latino 2024: Veja a lista de vencedores

A segunda parte do evento terminou na madrugada desta sexta-feira, 15, no Brasil. Dentre os principais consagrados, o veterano cantor dominicano Juan Luis Guerra levou em Gravação do Ano e Álbum do Ano. A jovem Ela Taubert, da Colômbia, ganhou Revelação do Ano. Já o uruguaio Jorge Drexler foi premiado com Canção do Ano por Derrumbe.

A brasileira Anitta não ganhou nenhum prêmio nesta edição, ela se apresentou ao lado de Tiago Iorc para prestar uma homenagem ao músico Sergio Mendes, que morreu em setembro, aos 83 anos. A dupla apresentou uma versão acústica de Mas Que Nada.