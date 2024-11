Vídeo: Chris Martin, do Coldplay, cai em alçapão em show na Austrália; veja

Vocalista do Coldplay se acidenta em show na Austrália Foto: JF Diorio/ AE

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, se acidentou durante um show da banda em Melbourne, na Austrália, que ocorreu no sábado, 2. Em vídeo postado por fãs presentes no evento, ele cai em um alçapão, mas é segurado por um membro da equipe.

Ele se levantou logo após o contratempo, e brincou com a situação. Em seguida, agradeceu ao funcionário que amparou : “Isso não foi planejado. Obrigado por me pegar”.

“Isso vai acabar parando no YouTube”, completou. O grupo lançou seu 10º disco de estúdio Moon Music em 4 de outubro. Em entrevista, Chris Martin disse que o 12º álbum do Coldplay seria seu último. Entenda a decisão da banda aqui.