Beatles, Queen e agora Coldplay: Banda de Chris Martin passa a integrar lista importante da música

A banda Coldplay em show no Brasil Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O Coldplay conquistou um marco histórico nesta semana com o lançamento de seu novo álbum, Moon Music, que estreou no topo dos rankings no Reino Unido, país de origem da banda.

Este é o décimo álbum do grupo a atingir o primeiro lugar, tornando-os o sexto grupo a alcançar essa marca. De acordo com a Forbes britânica, eles se igualam a lendas como Queen e ABBA, que também possuem 10 álbuns número 1 no país. À frente deles, estão apenas os Beatles, com impressionantes 15 álbuns no topo das paradas, seguidos pelos Rolling Stones, com 14, um número que aumentou em 2023 com o lançamento de Hackney Diamonds.

O U2 aparece logo depois, com 11 discos no topo, enquanto o Take That, com 9 álbuns nº 1, foi deslocado para o sétimo lugar nessa classificação histórica.

O Coldplay continua dominando as paradas britânicas desde seu primeiro álbum, Parachutes, seguido por A Rush of Blood to the Head, X&Y, Viva la Vida or Death and All His Friends, Mylo Xyloto, Ghost Stories, A Head Full of Dreams, Everyday Life, Music of the Spheres, e agora, Moon Music.