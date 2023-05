Virada Cultural 2023 começa com esquema de policiamento inédito no Vale do Anhangabaú

Existe realmente um esquema novo de segurança para a Virada Cultural deste ano. As pessoas que estão chegando ao Vale do Anhangabaú nesta tarde de sábado caminham em zigue zague por corredores separados por grandes. Aos chegarem na entrada, precisam abrir bolsas, mostrar o que levam nos bolsos e passam por sensores. Nunca houve um esquema tão bem montado.

A Virada Cultural acontece neste fim de semana em São Paulo. O primeiro show no Anhangabaú começou às 18h deste sábado, a cargo de Gloria Groove.

Na pista do Vale do Anhangabaú, a novidade são cinco cabines policiais elevadas em pontos estratégicos. A medida permite que o policiamento perceba o que acontece do alto. Como a estratégia dos bandidos é agir criando tumultos seguidos de arrastões, a visão do alto pode inibir as ações criminosas.

Uma terceira medida, também inédita na Arena Anhangabaú, é a criação de um corredor de segurança central. Ele permite a ação rápida e a infiltração da polícia entre a plateia, o que não houve em 2022.

Todo este esquema de segurança, no entanto, está disposto até metade da pista. O cálculo, visivelmente, é de que o ponto de aglomeração precisa ser mais vigiado do que as zonas distantes, onde o público é menor.

O Palco Anhangabaú ainda terá nomes como Beto Lee (homenageando a mãe, Rita Lee), MV Bill, Carlinhos Brown, Alceu Valença e Iza até a noite de domingo, 28.

Segurança na Virada Cultural

A última edição da Virada foi marcada por agressões, roubos de celulares e arrastões no centro (clique aqui para relembrar). Desta vez, a promessa por parte da Prefeitura e da organização é de uma maior preocupação com a segurança.

A Polícia Militar terá 1.400 agentes distribuídos pelas imediações dos palcos da Virada Cultural 2023, usando 300 viaturas, segundo divulgou a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Serão usados ainda cinco helicópteros, além de drones, para o patrulhamento aéreo.

A Guarda Civil Metropolitana aumentou em 33,3% tanto o número de agentes (que passou de 540 para 720) como o de viaturas (que foi de 176 para 260), em relação à edição anterior.

A secretária municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Elza Paulina de Souza, admitiu ao Estadão que um dos motivos para esse aumento foram os casos de violência registrados em 2022.

Como evitar roubos na Virada Cultural?

Evitar deixar o celular ou a carteira em bolsos largos, utilizar o telefone somente próximo a viaturas da polícia, evitar aglomerações ou shows muito no período da madrugada podem não ser táticas infalíveis, mas certamente podem te ajudar a escapar de ser vítima de um crime durante a Virada Cultural 2023. Clique aqui para ler mais dicas detalhadas.

Palco Anhangabaú (Virada Cultural)

Sábado

18h - Gloria Groove

20h30 - Baiana System

22h - Josyara

23h - Dread Mar I

Domingo

1h30 - Luedji Luna

3h30 - Mv Bill

9h30 - Banda da PM + Daniela Araújo

11h30 - Homenagem Rita Lee por Beto Lee com Paula Lima

12h30 - Filhos da Bahia convida Carlinhos Brown, Reinaldinho e Tonho Matéria

16h - Alceu Valença

18h30 – Iza

Veja a programação completa.

