Virada Cultural de SP: o que a Prefeitura tenta este ano para não repetir insegurança de 2022

O esquema de segurança da Virada Cultural de São Paulo terá mudanças após as cenas de violência da edição passada. A Prefeitura, além de ter deixado apenas um palco com atrações durante a madrugada – no Vale do Anhangabaú –, prevê manter guardas focados em saídas de estações de metrô do centro e atuar de forma mais integrada com outras forças, como a Polícia Militar. O evento vai de sábado, 27, a domingo, 28.

A última edição da Virada foi marcada por agressões, roubos de celulares e arrastões no centro. Os crimes ocorreram mesmo dentro dos gradis instalados no Vale do Anhangabaú, que recebe o principal palco da festa. O show do funkeiro Kevinho chegou a ser encerrado antes da hora por causa da violência. O de Margareth Menezes, hoje ministra da Cultura, teve correria, como mostrou o Estadão.

“A Guarda Civil Metropolitana (GCM) vai estar com o olhar voltado um pouco mais para um corredor, que a gente chama, que é a saída do transporte público para o acesso ao (Vale do) Anhangabaú”, disse ao Estadão a secretária municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Elza Paulina de Souza.

“A gente entende que esse foi um dos fatores que no ano passado houve uma falha nossa. O corredor proporciona que as pessoas tenham essa segurança, até porque é importante que as pessoas valorizem o transporte público num evento como esse”, acrescenta.

As duas estações que receberão atenção especial serão a Anhangabaú, da Linha 3-Vermelha do Metrô, e a São Bento, da Linha 1-Azul. “Mas nós teremos reforço em toda a região central”, disse ela, que também cita as praças da Sé e da República. “As pessoas precisam caminhar sem problemas no centro.”

A GCM terá 720 agentes focados na Virada Cultural deste ano, além de 260 viaturas. Houve aumento de 33,3% ante o efetivo do ano passado, quando foram 540 agentes e 176 viaturas no serviço operacional do evento. O balanço não leva em conta integrantes da GCM que atuam em outros locais no dia e podem prover reforço, se necessário.

Virada deste ano terá apenas um palco com atrações na madrugada

Houve ainda uma mudança na logística da Virada. A edição deste ano contará apenas com um palco com atrações durante a madrugada, o do Vale do Anhangabaú. Já os shows em palcos de regiões mais periféricas começam às 17h de sábado, 27, param às 22h e são retomados às 9h de domingo. Ao mesmo tempo, aparelhos como Sesc e Centros da Juventude terão maior protagonismo.

Elza afirma que a decisão tomada pela Prefeitura se deu por conta de um conjunto de fatores. Entre eles, a segurança. No ano passado, ocorreram roubos e arrastões mesmo dentro dos gradis instalados no centro. Para evitar isso, a GCM promete uma maior integração com outras forças de segurança pública. Parte das medidas, afirma a secretária, surgiram como resposta a pontos negativos observados na edição passada.

Palco da Virada Cultural 2022 durante show da cantora Luísa Sonza Foto: Taba Benedicto/Estadão - 29/05/22

“O que nós tiramos, como melhoria, é um fortalecimento nessa integração entre Subprefeitura (da Sé), Secretaria da Cultura, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Baseado nesse ponto, nós reforçamos e estamos vivendo um momento em que a integração das forças tem estado mais forte”, disse Elza. “Também será reforçada a questão da segurança privada no espaço do Anhangabaú e em todo o entorno.”

A secretária afirma que a segurança no centro melhorou no período recente. De acordo com balanço recente da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as regiões de Campos Elíseos e Santa Cecília, no centro, tiveram 103 roubos entre 8 e 14 de maio. É o menor número desde que a pasta começou a fazer um monitoramento semanal da região, no fim de março, mas os índices seguem altos.

“Claramente não é um resultado de 100%, não houve uma guinada, mas são (resultados de) trabalhos que fazemos no dia a dia”, disse Elza. Os saques recentes a estabelecimentos na região da Cracolândia, segundo ela, foram motivo de atenção no planejamento da Virada. “Quando se combate (a criminalidade) em uma área, às vezes outra área vai ter um rebote. A segurança é dinâmica.”

Em nota, a São Paulo Turismo (SPTuris) disse ter sido contratada para cuidar da infraestrutura da Virada Cultural deste ano e garantir o bom andamento do evento. “Aproximadamente 2.300 postos de trabalho serão destinados a agentes de segurança privada, sob investimento de cerca de R$ 740 mil. Cabe destacar que, além destes profissionais de vigilância, a segurança ainda é garantida com bombeiros civis, gradis de bloqueio, tapumes e barricadas para controle de acesso e outros aparatos”, afirmou.

As empresas vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos terão operação especial para atender ao público da Virada Cultural. O Metrô funcionará de forma ininterrupta de sábado para domingo. “As estações São Bento, da Linha 1-Azul, e Anhangabaú, da Linha 3-Vermelha, funcionarão para embarque e desembarque”, disse a pasta. “Todas as demais estações, nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, estarão fechadas durante a madrugada, porém atenderão o desembarque de passageiros.”

Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também vão circular em regime especial durante o evento. “Fora do horário de operação comercial, ou seja, entre meia-noite e 4h da manhã, as estações estarão fechadas para embarque e apenas os passageiros que chegarem à CPTM por meio de integrações com o Metrô poderão embarcar”, afirmou a secretaria. Durante a madrugada, os intervalos médios entre os trens serão de 30 minutos.

Prefeitura lista recomendações para a Virada: ‘Prefira andar acompanhado’

A Prefeitura listou algumas medidas que podem ser adotadas pela população aproveitar a Virada Cultural deste ano em segurança. Veja abaixo: