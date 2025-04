Um dia depois de ter quatro shows cancelados no sul do país pela produtora 3LM Entretenimento, Nasi, vocalista do Ira!, comentou a polêmica discussão com bolsonaristas ocorrida na apresentação da banda em Contagem, Minas Gerais, no dia 29 de março. Segundo o cantor, “o Ira! saiu maior do que entrou nessa história”.

Nasi, do Ira!, comenta cancelamento de shows no sul do Brasil após gritos de "sem anistia" Foto: Ana Karina Zaratin

PUBLICIDADE “Esses shows foram cancelados em comum acordo com o contratante. Fizemos com muita tranquilidade. A gente achou, por ora, [melhor] transferir para o futuro”, disse Nasi em entrevista à Billboard Brasil. O vocalista afirmou que que a 3LM Entretenimento sofreu “um bombardeio desses fascistas”, incluindo mensagens de pessoas que não iriam aos shows marcados. “O contratante falou que recebeu mensagens de pessoas de Manaus.” Nasi disse ainda que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, fizeram apenas um recorte do que aconteceu em Contagem. “Eu estava no show, tranquilo. Em um determinado momento do show, o público, a maioria, começou a entoar ‘Sem anistia!’ [grito de repúdio às tentativas de perdoar os envolvidos na tentativa de golpe de estado].”

“Inclusive, foi engraçado porque foi no meio de ‘Rubro Zorro’. E era eu cantando “o caminho do crime o atrai” e o público gritando ‘Sem anistia!‘. Ficou perfeito, né? Acabou a música, eu realmente dei apoio. Falei: ‘É isso aí! Sem anistia!‘. Aí, eu comecei a ser hostilizado por um grupinho, que teve o seu direito de dar opinião, que é a favor da anistia, e eu também tive o meu direito de comentar a vaia deles”, continuou o artista.

Publicidade

Nasi chamou os pedidos por anistia de “farsa”, chamando o projeto de “acinte à democracia”. “Não existe no projeto de lei da anistia o ‘8 de janeiro’. O que existe é o 30 de outubro que, por coincidência, é a data que a Polícia Federal estabeleceu como início das atividades da organização criminosa. E as pessoas ficam nessa de ‘coitadinha do batom’ — que é a aquela mesma que deixou filhos em casa para ir para acampamento golpista.”

Para o cantor, se a tentativa de golpe, que incluía planos de assassinato do presidente Lula e do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, desse certo, o Brasil estaria vivendo uma nova ditadura. “É muito sério isso. A maioria da população brasileira já mostrou que é contra a anistia.”

“O Ira! é uma banda progressista. Nós somos democráticos. Nós passamos pela ditadura. O que eu quis dizer é o seguinte: eu não quero ter público fascista”, reforçou Nasi, que em Contagem disse que as vaias aos gritos de “sem anistia” vinham de uma parcela do público que não entende as letras da banda. O cantor sugeriu ainda que os apoiadores do ex-presidente deixassem de ouvir o grupo para consumir as músicas do Ultraje a Rigor e de Gusttavo Lima, apoiadores de Bolsonaro.

Apesar da polêmica ter tomado grandes proporções nas redes, Nasi reforça que os shows seguintes não foram afetados. “No sábado seguinte, nós fomos fazer show em Boa Vista, Roraima. E fomos avisados: ‘olha, pessoal, 80% daqui votou no [Bolsonaro]‘. Inclusive, [participando de] encontro de motociclista, sabe? Cara, os motoqueiros foram me receber na pista, falaram do show… Eu ainda brinquei com eles que ia ser tranquilo e sem polêmica. O show foi totalmente normal.”

Publicidade

Nasi concluiu dizendo que a postura política da banda não mudará por causa dos cancelamentos.” A vida vai seguir. O Ira! vai continuar seguindo o Ira!.”

O que aconteceu

Em 29 de março, Nasi, durante um show em Contagem, Minas Gerais, se juntou à parcela do público que gritava “sem anistia” em meio a uma das músicas e ouviu vaias. O cantor respondeu de forma contundente, pedindo que os apoiadores do movimento pela anistia se retirassem do local, dizendo ainda que essas pessoas não entendem as letras e a história do Ira!.

“A vocês que estão vaiando, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que acompanha o Ira! mas que nunca entendeu o Ira!. Tem gente que acompanha a gente e é reacionário, tem gente que acompanha o Ira! e é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Por favor, vão embora, vão embora da nossa vida! Vão embora e nunca mais voltem em show, não comprem nossos discos, não apareçam mais. É um pedido que eu faço”, disse ele na ocasião.