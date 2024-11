O lendário produtor Quincy Jones, que morreu no domingo, 3, aos 91 anos, é lembrado por lançar a carreira solo de Michael Jackson e pelo trabalho com outros ícones da música como Frank Sinatra, Aretha Franklin e Céline Dion. Outro grande marco de sua carreira foi a gravação histórica do hit We Are The World, em 1985, quando Jones ficou responsável por comandar um time de estrelas pop para arrecadar fundos para a África.

O documentário 'A Noite que Mudou o Pop' mostra bastidores da gravação do clássico 'We Are the World'. Foto: Netflix/Divulgação

Na noite de 28 de janeiro de 1985, em um estúdio em Los Angeles, mais de 40 astros americanos se reuniram para tirar a faixa do papel. Com a participação de nomes como Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Bob Dylan e Ray Charles, dentre outros, a canção se tornaria um hino da música pop, lembrada até hoje.

We Are The World foi o resultado da campanha USA For Africa, cujo objetivo era arrecadar fundos para o combate à fome no continente africano. A ideia partiu do ator e músico Harry Belafonte, que também era ativista.

Huey Lewis, Quincy Jones e Michael Jackson na gravação de 'We Are The World'. Foto: Netflix/Divulgação

Lionel Richie e Michael Jackson foram os compositores da faixa, e coube a Jones a direção musical do grande encontro – além de atuar como arranjador, havia a complexa tarefa de domar a vaidade de todos os talentos envolvidos. Ele antecipou com sagacidade que não seria nada fácil, e chegou a advertir, em uma plaquinha colocada na entrada do estúdio: “Deixem seus egos do lado de fora”.

Conciliar as agendas dos astros era praticamente impossível. A gravação, portanto, foi limitada a uma única madrugada, depois do American Music Awards.

O gravação virou até documentário, lançado pela Netflix neste ano. A Noite que Mudou o Pop reconstrói o encontro dos grandes astros, e relembra episódios como a rixa entre Michael Jackson e Prince, o incômodo de um introvertido Bob Dylan, as piadas que quebraram o gelo e marcaram o momento, e até um cantor que ficou bêbado na ocasião.

Prince foi o grande nome que recusou participar do projeto. O músico ligou para Lionel Richie e disse que só toparia se, naquela noite, pudesse tocar guitarra em outra sala, separado de todos. O motivo era a rivalidade entre ele e Michael Jackson. Richie, que prezava pela força coletiva de sua composição, negou.