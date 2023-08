Em dúvida do que fazer no fim de semana? Opções não faltam, entre shows, espetáculos, cinema, passeios ao ar livre e mais.

Nesta lista você encontra qual programa tem mais a ver com seu perfil. Com alternativas para todos os gostos e bolsos.

No destaque, sete musicais dos mais variados gêneros. O clássico O Rei Leão, o divertido Bob Esponja e as montagens que contam a história de Cássia Eller e Raul Seixas são só algumas das possibilidades.

Veja a seleção abaixo e aproveite o fim de semana.

Shows

4/8

Leila Pinheiro e Roberto Menescal

Roberto Menescal e Leila Pinheiro em show inédito Foto: Washington Possato

Para marcar os 65 anos da bossa nova, a cantora Leila Pinheiro e o músico Roberto Menescal, que já se encontraram anteriormente em discos e shows, cantam os sucessos do gênero acompanhados por um quarteto.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 15/R$ 50

Zezé di Camargo & Luciano

A dupla sertaneja apresenta a nova turnê. No roteiro, seus grandes sucessos, entre eles, É o Amor, Pão De Mel, Flores em Vida e No Dia Que Eu Saí de Casa.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 180/R$ 520

5/8

Baby do Brasil

A cantora estreia em São Paulo a turnê Baby in Concert. Além de seus sucessos, como Menino do Rio e A Menina Dança, Baby canta músicas do repertório de Gal Costa e Tina Turner.

Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Pompeia

21h

R$ 160/R$ 240

Blitz

A banda Blitz na 'Turnê Sem Fim' Foto: André Velozo

Uma das mais importantes bandas do pop/rock brasileiro, liderada por Evandro Mesquita, apresenta a Turnê Sem Fim que reúne os grandes sucessos de carreira, entre eles, A Dois Passos do Paraíso, Você Não Soube Me Amar e Weekend.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio

22h

R$ 120/R$ 240

Coro da Osesp

Sob a regência de William Coelho, o Coro da Osesp interpreta obras de compositores como Ravel, Rheinberger e Elgar.

Pateo do Colégio, Centro.

14h

Gratuito

Roberta Sá

A cantora Roberta Sá Foto: @karymefranca

A cantora traz de volta à cidade o show Sambasá, baseado no projeto audiovisual gravado no ano passado. No show, Roberta canta músicas como A Roda, Sem Avisar e Luz da Minha Vida.

Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia.

21h30

R$ 17/R$ 50

Musicais

80 - A Década do Vale Tudo

Sequência da série 60 – A Década de Arromba e 70 – A Década do Divino Maravilhoso, o espetáculo de Frederico Reder e Marcos Nauer foca nos sucessos e nos acontecimentos políticos e sociais da década de 1980. A cantora Sandra de Sá participa e canta os hits Retrações e Canções, Joga Fora e Bye Bye Tristeza.

Teatro Claro São Paulo. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia.

5ª e 6ª, 20h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 3/9

R$ 39,90/R$ 300

Bob Esponja, O Musical

SAO PAULO CADERNO 2 Cena de Bob Esponja, o Musical!, com Mateus Ribeiro no papel título. Foto Leo Aversa Foto: LEO AVERSA

O musical, com direção artística de Gustavo Barchilon e direção geral de Renata Borges, apresenta uma montagem original no Brasil, com base na versão da Broadway, de 2017

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista

5ª, 20h30; 6ª e sáb., 15h e 20h30; dom., 16h. Até 17/9

R$ 150/R$ 280

Cássia Eller, o Musical

Cena do espetáculo 'Cássia Eller, O Musical' Foto: Marcos Hermes

Montado pela primeira vez em 2014, o espetáculo ganha nova temporada em São Paulo com a mesma protagonista, a atriz Tacy de Campos. Com direção de João Fonseca e Vinícius Arneiro, o musical faz um mergulho na vida e na obra de Cássia Eller.

Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação

Estreia 4/8

6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 18h

R$ 130/R$ 150

Leci Brandão - Na Palma da Mão

Com texto do jornalista e pesquisador Leonardo Bruno, o musical conta a história de uma das cantoras mais representativas do samba e da música brasileira. Em cena, atores como Tay O’Hanna, Verônica Bonfim e Sergio Kauffmann. A direção é de Luiz Antonio Pilar.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

3 a 6/8. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h

Gratuito

Iron - O Homem da Máscara de Ferro

Dirigido e idealizado por Ulysses Cruz, o musical é uma livre adaptação do clássico de Alexandre Dumas, ambientado na França absolutista de Luis XIV. A conhecida história gira em torno de um prisioneiro que é obrigado a usar uma máscara de ferro. A desconfiança é que ele é irmão do tirano. A partir disso, seus aliados vão fazer de tudo para tentar libertá-lo. No elenco estão nomes como Tiago Barbosa, Saulo Vasconcelos, Letícia Soares, Lívian Aragão e Caio Paduan.

Estreia 4/7

033 Rooftop. Teatro Santander. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi

6ª, 20h30; sáb. e domi., 16h30 e 20h30

R$ 190/R$ 250

O Rei Leão

Cena do musical 'O Rei Leão', em cartaz no Teatro Renault Foto: Caio Gallucci

O musical criado por Julie Taymor, um dos maiores sucessos da Broadway, estreia nova temporada na cidade. A história do leão Simba, agora interpretado pelo ator Thales Cesar, trata de temas como raça e sucessão de poder. Nessa versão brasileira, as músicas originais foram adaptadas por Gilberto Gil.

Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h/20h

A partir de R$ 160

Raul Fora da Lei

O ator Roberto Bomtempo interpreta Raul Seixas Foto: Gal Oliveira

O musical protagonizado pelo ator Roberto Bomtempo conta a história de Raul Seixas com base nos escritos que o roqueiro deixou. A direção é de Deto Montenegro.

Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros

10, 17, 24 e 31/8

20h

Teatro

Eu Amo Chris - Uma Pequena Coleção de Fracassos

Com criação do Coletivo Teatro Dodecafônico, a peça é uma resposta ao livro Eu amo Dick, de Chris Kraus. A encenação, dirigida por Verônica Veloso, traz temas como as desigualdades de gênero, o fracasso e a misoginia.

Estreia 1º/8

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Água Branca

3ª a 6ª, 20h. Até 25/8

R$ 10/R$ 30

Ninguém Sabe o Meu Nome

O solo da atriz Ana Carbatti cria uma reflexão sobre os códigos racistas na sociedade, seus impasses, impactos e possíveis propostas de reparação histórica. A direção artística é compartilhada entre Inez Viana e Isabel Cavalcanti.

Estreia 3/8

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

5ª a sáb., 20h. Até 26/8

R$ 10/R$ 30

O Incidente - American Son

Cena da peça 'O Incidente - American Son' Foto: Ricardo Brajtreman

No texto do autor americano Christopher Demos-Brown, com direção e tradução de Tadeu Aguiar, uma mãe vai até a uma delegacia procurar notícias do filho de 18 anos, negro, que foi identificado em uma ação policial. O drama, que estreou na Broadway em 2016, aborda questões raciais, conjugais e sociais.

Estreia 4/8

Teatro Vivo. Av. Chucri Zaidan, 2.460,Vila Cordeiro

6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 27/8

R$ 120

Prazer Hamlet

O ator Rodrigo Simas na peça 'Prazer, Hamlet' Foto: Ronaldo Guitierrez

Inspirado no texto de William Shakespeare, Hamlet, o monólogo estrelado por Rodrigo Simas explora os medos, os questionamentos e os fantasmas internos de um ator que se vê obsediado por Hamlixo, entidade que o incita numa escavação pelos labirintos da hipocrisia social. A direção é de Ciro Barcellos.

Estreia 5/8

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Sumaré.

Sáb., 20h; dom., 19h. Até 27/8

R$ 90

Cinema

Capitu e o capítulo

Filme mais recente do diretgor Julio Bressane, o filme aborda livremente o clássico de Machado de Assis, Dom Casmurro. Protagonizado por Mariana Ximenes como Capitu e Vladimir Brichta como Bentinho. Leia aqui a análise completa do longa brasileiro.

Em cartaz desde 27/7

Megatubarão 2

Sequência da franquia iniciada em 2018, Megatubarão 2 volta a vasculhar as profundezas do oceano quando a pesquisa submarina de uma ousada equipe de exploradores vira caos. Uma perversa operação de mineração ameaça a missão e provoca uma corrida pela sobrevivência no mar após o novo despertar de imensas criaturas famintas por carne humana. Jason Statham repete o papel principal.

Estreia 3/8

Mansão Mal-Assombrada

Mãe solo e filho querem começar vida nova e se mudam para uma mansão estranhamente barata em Nova Orleans, apenas para descobrir que o lugar é mal-assombrado. Pedem ajuda a padre que recorre a um grupo excêntrico para a exorcizar a propriedade. O filme é a nova adaptação da Disney de atração do parque de diversões e de longa de 2003.

Em cartaz desde 27/

Exposição

BB King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar

Exposição de BB King, no MIS Foto: Taba Benedicto

A mostra inédita, com experiências sensoriais de impacto, traz a trajetória oficial, mas também implícita, de um dos nomes mais importantes da história do blues. Por meio de fotos e instalações, os visitantes podem conhecer não só a obra, mas também as transformações raciais promovidas por BB King.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jardim Europa

3ª a 6ª, 11h/20h; sáb., dom. e fer., 10h/19h. Até 8/10

R$ 20 (3ª, grátis)

O Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades

Uma das instalações da mostra ‘O Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades’ Foto: Renato Bolelli Rebouças

A mostra criada pelo cenógrafo, figurinista e artista plástico Renato Bolelli Rebouças apresenta instalações feitas a partir de diferentes materiais recolhidos em cerca de trinta cidades, em dez países, durante quinze anos. As peças expostas foram feitas com elementos como cacos de cerâmicas e vidros, pedaços de móveis, roupas e acessórios, utensílios domésticos, latas, embalagens, restos de materiais industriais, fantasias de carnaval, troncos, galhos, folhagens secas, carcaças e ossos de animais, penas e insetos.

Funarte São Paulo. Al. Nothmann, 1.058,Campos Elíseos

2ª a dom., 14h/19h. Até 27/8

Gratuito

Marta Minujín: Ao Vivo

A 'Escultura de los Deseos', de Marta Minujín, na entrada da Pinacoteca Foto: Levi Fanan

A mostra reúne trabalhos icônicos da artista argentina recriados especialmente para as sete salas que ela ocupa na prédio da Pinacoteca. Grande nome da arte latino-americana, a exposição mostra mais de cem obras de Marta Minujín feitas entre 1963 e 2023. Entre elas está a Escultura de los deseos (Escultura dos desejos), de 2022, com 15 metros de altura. A peça foi um grande sucesso no Lollapalooza Argentino.

Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz

4ª a 2ª, 10h/18h. Até 28/1/24

R$ 30 (Sáb., Grátis)

Passeios

Festa das Nações

O festival gastronômico e cultural, que ocorre ao ar livre, nas ruas de Moema, reúne uma variedade de comidas e bebidas típicas de vários países do mundo. Crianças e pets têm espaço especiais para brincar.

5/8, 10h/22h; e 6/8, 10h/21h

Pça. Nossa Senhora Aparecida de Moema (Estação Moema do Metrô)

Entrada gratuita

Cine Autorama

A edição comemorativa de oito anos do projeto de cinema drive-in exibe a comédia romântica 10 Coisas que Eu Odeio em Você (às 18h30) e o thriller de ação 60 Segundos (21h30). Para quem não tem carro, o evento oferece um espaço com 20 cadeiras.

6/8

Pça. Charles Miller s/nº, Pacaembu

Gratuito (com reserva de ingressos)