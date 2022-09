Oktoberfest São Paulo começa dia 7; confira passeios e peças de teatro

O complexo do Ginásio do Ibirapuera vai se transformar em um biergarten alemão entre os dias 7 e 23 de outubro. A São Paulo Oktoberfest vai reunir mais de 30 atrações musicais e 80 opções gastronômicas e uma variedade de estilos de chope, bem à moda alemã.

O lema do festival deste ano será Tem de Tudo e Para Todos, a começar pelas atrações musicais. Bandas tradicionais de estilo alemão farão apresentações durante todo o dia, assim como grupos folclóricos, que trazem danças de várias regiões da Alemanha.

A programação conta ainda com shows de peso como o do cantor Silva, que abrirá o evento no dia 7. No dia seguinte, quem se apresenta é o grupo Monobloco; no domingo, 9, é a vez das cantoras Zélia Duncan e Paula Lima.

Grupos e bandas folclóricos se apresentam durante o evento Foto: Felipe Panfili

Entre as opções gastronômicas, a curadoria ficou a cargo do chef Marcos Baldassari, que incluiu no cardápio pratos típicos como joelho de porco com batatas e chucrute e salsichão. E não seria uma Oktoberfest sem o príncipe, a princesa e rainha da festa, eleitos por votação popular.

Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361. Ingressos a partir de R$ 50. bit.ly/spoktoberfest

TEATRO

Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais

Liv Moraes, filha do músico, está no elenco do musical Foto: Priscila Prade

O musical Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais, idealizado pelo diretor Gabriel Fontes Paiva e pela diretora musical Myriam Taubkin, narra, de maneira poética, a trajetória de um dos mais sanfoneiros e compositores do Brasil, autor de músicas como Eu Só Quero um Xodó e De Volta Pro Aconchego. A cantora Liv Moraes, filha de Dominguinhos, está no elenco.

Estreia 5ª (6). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Teatro Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis. R$ 120. Até 27/11.

Jogo filosófico

Tragédia, montagem do Grupo Quatroloscinco – Teatro do Comum, propõe uma abordagem contemporânea da tragédia grega, a partir da releitura da peça Antígona, de Sófocles. Para isso, quatro atores, em volta de uma mesa de sinuca, jogam com a realidade e a ficção e abordam temas filosóficos e políticos atuais, como os jogos de poder, a parcialidade da justiça, e a naturalização da violência.

5ª a sáb. 21h; dom., 18h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 12/R$ 40. Até 9/10.

Canções de Djavan

O espetáculo Lilás – Um Musical em Tons Reais celebra a obra do compositor Djavan. Na história, o casal de artistas formado pela bailarina Liz e pelo artista plástico Miguel ficam em um impasse entre continuar um trabalho voluntário com crianças de rua e a exposição que essa atuação gera. O texto é de Francisca Braga e a direção de Kleber Montanheiro.

Reestreia hoje (30). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, Vila Clementino. R$ 30. Até 23/10.





Nobre imigrante

A comédia Os Ossos do Barão ganha nova montagem para comemorar o centenário de seu autor, Jorge de Andrade. A peça conta a história de imigrante italiano que faz fortuna após seu patrão, o Barão de Jaraguá, falir. No entanto, o imigrante não é feliz por completo, pois não possui qualquer título de nobreza. A encenação é da Companhia de Teatro Encena.

Sáb., 20h30. Teatro Encena. R. Sargento Estanislau Custódio, 130, Jd. Jussara. Grátis. Até 5/11.

O Pequeno Príncipe, o Musical

Montagem de O Pequeno Príncipe fica em cartaz até dezembro Foto: Taba Benedicto/Estadão

O espetáculo O Pequeno Príncipe, o Musical, com roteiro de Sheila Dryzun, traz a clássica história escrita por Antoine de Saint-Exupéry que reflete sobre as relações entre as pessoas e o amor ao planeta. A montagem inédita tem direção artística é Fernanda Chamma.

Estreia hoje (30). 6ª 21h; sáb., 16h e 20h; dom., 15h e 18h. Teatro Villa Lobos. Av. Drª Ruth Cardoso, 4.777, Pinheiros. R$ 50/R$ 260. Até 18/12.

EXPOSIÇÕES

Entre olhares

A exposição Sergi Cadenas – A imagem expandida traz pela primeira vez ao Brasil seis obras do artista catalão que revela sua principal característica: as pinturas tridimensionais feitas com óleo sobre tela. As obras produzem dois retratos diferentes em uma única pintura. Em uma das telas, Marilyn Monroe se transforma em Albert Einstein, como uma versão futura de si mesma. Uma das obras ficará exposta na estação Trianon-Masp do Metrô.

Inauguração hoje (30). 3ª a dom., 9h/20h. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. R$ 30. Até 8/1/2023.

Mundo Gloob

A Exposição Interativa Mundo Gloob 10 anos traz, em um espaço de 350 metros quadrados, atividades lúdicas, que misturam tecnologia, estímulos visuais e auditivos, inspirada no universo do canal infantil. Entre as atrações, espaços dedicados aos D.P.A. - Detetives do Prédio Azul, Miraculous - As Aventuras de Ladybug e Bugados.

Inauguração sáb. (1º). 3ª a 5ª, 14h/20h. 6ª, sáb. e dom., 10h/20h. Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda. R$ 16. Até 30/10.

Dentro e fora do campo

A exposição Rockgol 25 Anos relembra o icônico programa de televisão exibido entre 1997 e 2010 pela MTV Brasil. Os jogos que reuniam famosos eram apresentados pelos humoristas Paulo Bonfá e Marco Bianchi. A mostra, organizada em um espaço de 500 metros quadrados, conta com vídeos exclusivos, fotos inéditas, narrações, objetos de cena, uniformes oficiais, memorabilia e até cenografia original do programa.

Inauguração 3ª (4). 3ª a dom., 09h/17h. Museu do Futebol. Pça Charles Miller, s/n, Pacaembu. R$ 20. Até 28/2/2023.