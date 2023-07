Ecos de Supertramp no Rio

A banda europeia Super Tramp retoma os hits de Rick Davies e Roger Hodgson no palco do Qualistage - Foto: Div. Yannick Sourisseau

RODRIGO FONSECA Imortalizada no imaginário da cultura pop por canções como "It' Raining Again", "Dreamer" e "The Logical Song" (integrante da trilha sonora de "Magnólia"), a banda Supertramp sofreu seu primeiro abalo há 40 anos, quando o vocalista, guitarrista e tecladista Roger Hodgson pediu pra deixar o conjunto, a fim de tentar uma carreira solo. Rick Davies, também ás dos vocais e das teclas, seguiu com a grife até 1988. Ali eles se separaram, encontrando-se periodicamente para alguns espetáculos. Mas o legado deles marcou o rock, sobretudo a partir do lendário LP "Breakfast in America", da A&M Records. Interessados em manter as contribuições sonoras de Davies e Hodgson à história da música, um time de fãs montou um coletivo chamado Super Tramp Experience, que vai tocar no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, às 21h30 no Qualistage, na Barra. Esse coletivo, egresso da Europa, reúne Antoine Oheix (vocal e teclados), Alan Valley (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Jean-Claude Givone (baixo, coros) e Stéphane Glory (bateria). O repertório deles reúne "School", "Goodbye Stranger", "Fool's Overture", "Hide in your Shell" e outras pérolas. É genial o uso que o cineasta Paul Thomas Anderson fez com os hits da banda no supracitado "Mahnólia", ganhador do Urso de Ouro da Berlinale.