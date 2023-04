Morzaniel Iramari filma a luta yanomami

Morzaniel Iramari, em clique de @Margarida Serrano, destaca-se na competição de curtas do É Tudo Verdade pela poética de sua narrativa - A foto P&B no alto é de @Gorosito

Rodrigo Fonseca Na reta final do 28. É Tudo Verdade, um curta-metragem construído com a sabedoria dos povos originários desponta como uma das grandes revelações da seleção de 2023, feita sob a curadoria de Amir Labaki: de "Mãri Hi- A Árvore do Sonho". Morzaniel Iramari é seu diretor, responsável por uma trança magnífica das mitologias yanomami relativas ao sonho. Contando com o suporte de Eryk Rocha como seu produtor, o filme dialoga com uma lenda: "quando as flores da árvore Mari desabrocham, surgem os sonhos". A partir dessa percepção, as palavras de um grande xamã conduzem uma experiência onírica através da sinergia entre cinema e sonho yanomami, apresentando poéticas e ensinamentos dos povos da floresta. Realizador de "Casa dos Espíritos - Xapiripë Yanopë" (2010) e "Urihi Haromatipë - Curadores da Terra-floresta" (2014), Morzaniel, egresso de Roraima, tomou contato com longas-metragens de ficção ao assistir "Gerônimo: Uma Lenda Americana" (1993), de Walter Hill, com Wes Studi. Sua conexão com o projeto de formação Vídeo nas Aldeias, de Vincent Carelli, foi essencial para transformá-lo em cineasta. "Documentário é luta. E luta, pra povo yanomami, é viver bem, sem doença, sem destruição de nossas terras", diz Morzaniel ao Estadão, lembrando que batalha hoje contra o avanço predatório do garimpo. "O cinema fala do Brasil pro Brasil e explica nossa cultura". Povos indígenas de diferentes línguas têm vem no É Tudo Verdade também no belo longa "O Contato", de Vicente Ferraz, rodado em São Gabriel da Cachoeira.

p.s.: O "Cinemaço" da TV Globo, na virada de domingo pra segunda, à 0h50, traz Harrison Ford dublado pelo genial Jorgeh Ramos em "Firewall - Segurança em Risco" (2005). Em maio, o ator vai receber uma homenagem pelo conjunto de sua carreira no Festival de Cannes, onde o novo Indiana Jones será exibido.