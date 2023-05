'Sur L'Adamant' pousa em Cannes

Ganhador do Urso de Ouro da Berlinale terá projeção na Cannes Cinefilia - fotos: Unifrance

RODRIGO FONSECA Vencedor da última Berlinale, de onde saiu com o Urso de Ouro, o veterano cineasta francês Nicolas Philibert (de "Ser e Ter"), hoje com 72 anos, vai levar a Cannes o longa-metragem que lhe valeu o prêmio mais cobiçado do evento alemão: "Sur L'Adamant". A produção faz um retrato de pacientes de uma clínica fluvial para acolher quem sofre de distúrbios psiquiátricos. O .doc entra na seção Cannes Cinefilia, paralela à briga pela Palma de Ouro. Um outro filme de Berlim, "Tótem", de Lila Avilés, também está em exibição nessa grade. "Foi um longo tempo de trabalho, um longo período de observação, e receber prêmios com essa narrativa documental valoriza quem faz filmes de acompanhamento", disse o cineasta ao receber o troféu do júri alemão. Cannes segue até o dia 27 de maio. Neste domingo, o único diretor brasileiro na competição oficial, o cearense Karim Aïnouz, exibe o filme que pode lhe render a Palma de Ouro: "Firebrand". É uma produção inglesa, sobre a relação da rainha Catherine Parr (vivida por Alicia Vikander) e o rei Henrique VIII, papel de Jude Law.