Um MIMO de festival exibe joias do cinema brasileiro como 'Fantasma Neon'

"Fantasma Neon" foi laureado com o prêmio de Melhor Curta em Locarno @Crédito: Festival do Rio

RODRIGO FONSECA Iniciado hoje em São Paulo, o MIMO, uma das mais importantes maratonas multimídias do país, vai aportar no Rio de Janeiro no dia 16, com sua porção musical (riquíssima) na Cidade das Artes, mas concentra no dia 17 seus achados cinéfilo, com uma programação exemplar no Estação NET Botafogo, que reúne, já em sua arrancada, às 16h, uma série de curtas-metragens coalhados de invenção. Serão exibidos: "As Canções De Amor De Uma Bixa Velha", de André Sandino Costa; "É D'oxum - A Força Que Mora N'água", de Dayane Sena; "Letrux: Viver É Um Frenesi", de Marcio Debellian; e o laureado "Manhã De Domingo", de Bruno Ribeiro, coroado com o Prêmio do Júri da Berlinale 2021. Às 18h rola uma obra-prima: "Fantasma Neon", filme musical laureado com o troféu de Melhor Curta no Festival de Locarno, na Suíça, em 2021. O desempenho do ator Dennis Pinheiro no papel de um entregador de i-Food é primoroso. A direção é de Leonardo Martinelli, que está desenvolvendo uma versão longa a partir da mesma história. Após a sessão do filme dele o MIMO exibe aos cariocas os longas "Alan", de Daniel Lisboa e Diego Lisboa; e "Rebel Dread", de William E. Badgley.