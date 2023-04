Streaming: Evangélicos chegam à Casa Rosada em ‘Vosso Reino’

Milicianos, patriotas e evangélicos se encontram na Casa Rosada, sede do governo argentino, na 2.ª temporada da série Vosso Reino, da Netflix. Na primeira, a produção fez sucesso com uma trama perigosamente verossímil sobre pastor evangélico que se tornou candidato a presidente da República após o assassinato do seu companheiro de chapa. A trama ousou ao colocar uma igreja evangélica corrupta liderada por um religioso sombrio que era manipulado por forças ocultas do establishment conservador.

'Vosso Reino', série da Netflix Foto: Netflix

Poder

A sequência de Vosso Reino já começa com o pastor na Casa Rosada, sede do governo argentino, no momento em que o país enfrenta uma onda de protestos. Uma aliança com milicianos patriotas se forma para garantir a manutenção do poder.

Elenco

O elenco conta alguns dos melhores nomes da dramaturgia argentina, como Chino Darín, filho de Ricardo, e Diego Peretti.

Místico

A série, que tem 8 episódios, só derrapa quando apela para metáforas que recorrem a elementos sobrenaturais e místicos.

Marinheiro de guerra

Disponível na Netflix, a minissérie Marinheiro de Guerra foi produzida como um filme que só depois de passar pelos cinemas ganhou novas cenas e foi fatiado no formato de capítulos.

Produção cara

Com três episódios, essa foi a produção mais cara da história da Noruega. O filme também foi a escolha para representar o país no Oscar de 2023.

Miss França

Depois de uma temporada nos cinemas, o filme francês Miss França chegou ao Globoplay. E o melhor: sem a necessidade de aluguel. Dirigido por Ruben Alves (o mesmo de A Gaiola Dourada), o longa-metragem é uma comédia com pitadas de drama que conta uma história de superação LGBT+.

Sonho

Miss França consegue abordar o preconceito, a aceitação e a homofobia sem ser panfletário. Trata-se, enfim, de um filme leve, um pouco previsível até. O roteiro conta a história de Alex (papel do excelente Alexandre Wetter), um jovem de gênero fluído que decide explorar ao máximo sua feminilidade para tentar realizar um sonho de infância: ser Miss.