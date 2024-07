Quem for à Cidade do Rock em setembro, para a décima edição do Rock in Rio, que comemora antecipadamente os 40 anos do primeiro festival (celebrados no ano de 2025), vai se deparar com mudanças na distribuição das atrações, na comparação com a edição anterior, de 2022.

A montagem dos palcos no espaço de 385 mil m² situado na Barra Olímpica, bairro da zona oeste do Rio, começou na segunda-feira, 1, a 74 dias do início do festival.

PUBLICIDADE A primeira mudança que o público perceberá é a posição do palco Sunset, o segundo mais importante do festival. Além de aumentar de tamanho, ele agora vai ser visto pelo público desde a entrada - de um lado estará o palco Mundo, o principal, e de outro o Sunset. A “boca de cena” (como é chamado o espaço efetivamente usado pelos artistas, desconsiderada a cenografia) do Sunset vai aumentar 21 metros na largura em relação à edição anterior: passará de 72 para 93 metros, mesma dimensão do palco Mundo. A altura será de 27,5 metros, também igual à do principal palco.

A Global Village é outra mudança: com 7.500 m², foi criada para substituir a Rock Street e o Rock District. A rua virou vila e ganhou estabelecimentos com interior, em vez de ter apenas fachadas cenográficas. As atrações vão representar três nacionalidades: francesa, inglesa e brasileira. A principal atração brasileira será o Clube do Samba, espaço inspirado no bloco criado pelo sambista João Nogueira e comandado por seu filho Diogo Nogueira.

Novo layout dos palcos do Rock in Rio, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro Foto: Rock in Rio / Divulgaç

A Global Village ocupará o espaço onde, em 2022, ficou o Espaço Favela, que continua a existir, porém, em outro ponto da Cidade do Rock.

Além dos dois palcos principais, da Global Village e do Espaço Favela, a Cidade do Rock também vai abrigar os palcos New Dance Order e Supernova, a Babilônia Feira Hype, o Lounge Club, o espaço onde será encenado o musical “Sonhos, Lama e Rock and Roll” e cinco brinquedos: tirolesa, montanha-russa, roda gigante, Mega Download e Discovery.

Montagem

O palco Mundo foi o primeiro a começar a ser montado, na segunda-feira. Ele terá o mesmo tamanho total daquele da edição passada: 104 metros de largura e 30 de altura, correspondente a um prédio de 10 andares. Mas o espaço cenográfico com LEDs aumentará para 830 m², divididos em seis telões. Sessenta operários trabalham na montagem da estrutura metálica, que deve ser erguida em aproximadamente 15 dias - depois restará a preparação cenográfica.

A montagem do palco Sunset começou na quinta-feira, 4.

Início de obras na Cidade do Rock Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O festival, que acontece de 13 a 22 de setembro, deve receber 100 mil pessoas por dia – outras 28 mil pessoas vão trabalhar no evento.