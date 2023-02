Belchior tem trajetória contada em documentário que estreia no Canal Curta!

Um dos nomes mais expressivos da música brasileira, o cantor e compositor Belchior teve sua vida cercada de mistérios, se distanciando de tudo e de todos em determinado momento de sua carreira. Nascido em 26 de outubro de 1946, em Sobral, no Ceará, o músico tem sua trajetória revista no documentário Belchior - Apenas Um Coração Selvagem, que ganha exibição no Curta!, a partir desta segunda-feira, 27, às 21h. Também poderá ser visto pelo site do canal (canalcurta.tv.br/viainternet).

O cantor e compositor Belchior/ Foto: Curta!

Dirigido por Camilo Cavalcanti e Natália Dias, o filme contém material de arquivo, que inclui, principalmente, entrevistas do próprio Belchior, registros de shows, imagens que contribuem para reavivar a lembrança do músico e sua maneira de pensar e refletir o mundo, além de documentos e fotos antigas. Antonio Carlos Belchior morreu aos 70 anos, em 30 de abril de 2017.

Belchior era dono de composições marcadas por letras ferinas, que revelavam sentimento de desacordo com padrões sociais. O documentário faz um passeio por suas músicas de sucesso como Sujeito de Sorte, Como Nossos Pais, Paralelas, A Palo Seco, Apenas um Rapaz Latino-Americano e Coração Selvagem.

O longa conta ainda com a participação do ator Silvero Pereira, que recita trechos das letras das canções do compositor cearense, como Sujeito de Sorte.

Belchior - Apenas Um Coração Selvagem (90 min.) será reexibido na terça, 28, à 1h e às 15h; na quarta, 1, às 9h; no sábado, 4, às 15h45; e no domingo, 5, às 22h15.