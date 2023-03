Há 70 anos morria Graciliano Ramos: Canal Brasil exibe filmes baseados em seus livros

Graciliano Ramos e seu retrato feito por Portinari / Foto: IEB USP

Morto há 70 anos, em 20 de março de 1953, em decorrência de câncer do pulmão, o escritor Graciliano Ramos ganha homenagem do Canal Brasil, que exibirá nesta segunda, 20, dois filmes baseados em suas obras. Primeiro entra no ar Vidas Secas e, na sequência, Memórias do Cárcere, ambos com direção de Nelson Pereira dos Santos.

Cena do filme Memórias do Cárcere (1984)/ Foto: Embrafilme

Vidas Secas (1963)

Filme que marcou parte da primeira fase do movimento cinematográfico Cinema Novo mostra a história de uma família de retirantes castigada pela seca no sertão. A trama é ambientada em 1941 e as filmagens foram em Minador do Negrão e Palmeira dos Índios, sertão de Alagoas. Exibição será às 14h55.

Memórias do Cárcere (1984)

Obra retrata a prisão do escritor Graciliano Ramos na época da ditadura militar, por ser simpatizante do comunismo e opositor ao governo. No livro, um relato do confinamento estando ele muito doente, por conta de uma úlcera mal tratada. Exibição será às 16h35.