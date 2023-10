Paulo Garcez nos deixou e sem ele as festas vão desbotar mais cedo

Paulo Garcez melhorava qualquer reunião, animava qualquer conversa, festinha sem ele desbotava mais cedo. Não ganhava para bater papo, e sim fotos, mas batia ambos, simultaneamente, como ninguém. Tinha tudo para ser – e foi – o primeiro fotógrafo do Pasquim, em cujas jubilosas entrevistas costumava interferir com tiradas dignas dos gozadores oficiais da casa.

Seu círculo de amigos (e sobretudo de amigas) dava voltas no quarteirão. Todo mundo o amava e só faltavam pedir pipoca para ouvir suas histórias pitorescas. Uma das mais pitorescas foi sua prisão durante a ditadura militar. Em plena lua de mel. Por integrar a equipe do Pasquim. Passou dois meses em cana.

Paulo Francis o considerava um dos mais perspicazes observadores do comportamento humano e do ethos brasileiro, um informal e divertido antropólogo do tope de Nelson Rodrigues. Entendido em assuntos os mais surpreendentes, Paulinho venerava Hemingway, Gershwin e certos vilões de filmes B americanos, como Elisha Cook Jr. e Sheldon Leonard, e nos deixou epigramas antológicos, pena que alguns meio esotéricos e datados. Meu preferido: “Todo homem é corno de Rett Butler”. Entenda-se: E o Vento Levou era seu filme preferido.

Suas câmeras (Leica e Nikon) registraram para a posteridade quase todos aqueles que mereciam tal deferência. Daqui e do “circuito Helena Rubinstein”. É dele a mais farta iconografia de nossa cultura entre as décadas de 1960 e 1980 (bossa nova, Cinema Novo, a boemia carioca etc), providencialmente antologizada no livro A Arte do Encontro. Entre os encontros selecionados, o de maior destaque ocorreu na legendária cobertura de Rubem Braga em Ipanema, com o anfitrião e a fina flor dos editados pela Sabiá, fundada por Rubem e Fernando Sabino.

Paulo Garcez Foto: TV Globo

Bonito, elegantérrimo, era um nobre inglês nascido no Bananão, “o príncipe de Gales de Ipanema”. Tinha de sobra as credenciais exigidas para encarnar o galã da campanha de lançamento de um cigarro chamado Charm, direcionado aos lábios femininos em 1970. Especialmente fotografado para o comercial pelo amigo David Drew Zingg, fez seu “melhor olhar 38″ e só não matou de inveja Clark Gable porque o intérprete de Rett Butler morrera dez anos antes.

Não obstante, preferiu persistir na profissão de sempre, iniciada domesticamente, com uma Rolleiflex alheia, aperfeiçoada em viagens com o presidente Juscelino Kubitschek, e, por fim, na redação do Diário Carioca, em sua fase áurea. Autodidata, bebeu nos mestres que lhe exibiam as revistas Look e Life, encantou-se em especial “pela luz de Eugene Smith”, “o olhar preciso de Alfred Eisenstaedt”, as coberturas de guerra de David Douglas Duncan, e o portraitista turco-armênio Yousuf Karsh.

Paulinho nos deixou na terça-feira, dia 10, aos 94 anos. As festinhas vão desbotar mais cedo agora.